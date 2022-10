Breda poznal derby o Ještěd z obou stran: Jsem jako Tonda Panenka

V listopadu 2000 dal v Poháru UEFA v libereckém dresu branku Liverpoolu. Radost měl, ne že ne, ale ani moc neslavil. Stejně jako v březnu 1998, kdy se trefil v derby proti Jablonci.

„Derby je událost, jako když se hraje se Slavií nebo Spartou. Dal jsem gól Jánymu, Zdeňkovi Jánošovi, často si na něj vzpomenu,“ vykládá padesátník, který si drží figuru profifotbalisty možná i díky trénování dorostu a žáků v jabloneckém klubu. „Oba ty góly byly už jen korekce výsledku na konci,“ vysvětlí, proč nelétal po hřišti jako střelený. Navíc on takový nebyl…

Občas vám byl vyčítán až netečný výraz při hře, vzpomínám si dobře?

(směje se) „Je to možný. Ale postupně jsem se na tom snažil zapracovat, aby už to nebylo takové.“

David Breda Narozen: 22. listopadu 1971 (50 let)

trenér mládeže v Jablonci

Kariéra: Havlíčkův Brod (mládež), Hradec Králové (od 1985 mládež), Hradec Králové (1990 - 95), Jablonec (1995 - 97), Liberec (1997 - 2001), Düsseldorf (2001 - 02), Hradec Králové (2002 - 03).

Československá liga: 43 zápasů (9 gólů)

Česká liga: 207 zápasů (29 gólů, 19 asistencí)

V lize máte přes dvě stovky zápasů. Splnil jste si v kariéře všechno? Byl jste považován za óbr talent.

„Jasně, jako kluk si člověk maluje, že půjde do ciziny, bude hrát za špičkové kluby, za národní mužstvo na mistrovství světa. To se mi úplně nepovedlo, ale myslím, že jsem něco odehrál. Nakonec i v Německu jsem působil. Člověk postupně přestane dělat věci jako ve dvaceti, nabere zkušenosti. Ale ničeho nelituju.“

Na co narážíte?

„Často jsem říkal všechno, co si myslím - a někdy jsem to třeba přehnal. Měl jsem v životě problém uznávat, když byl někdo pouze formální autorita. Já