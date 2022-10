Rambo rozhodl derby: Už mi není pětadvacet, nesmím běhat jako blázen

V derby jste dal čtvrtou branku a vyrovnal se nejlepším střelcům na straně Slovanu, Janu Nezmarovi s Jiřím Štajnerem. Dobrá společnost, ne?

„Bylo by hezké je překonat, možná bychom se mohli trochu hecovat. Je to statistika, taková třešnička, že bych aspoň v něčem byl lepší než oni. (usmívá se) Ale pro nás je fakt důležité to vítězství.“

Jak jste k němu došli?

„Bylo to těžké, ale musím kluky pochválit, protože už před zápasem jsem viděl, jak jsou nastavení - už to byl náznak, že bychom mohli zápas zvládnout. Vstup do zápasu byl slušný, pak nás Jablonec přehrával, ve druhém poločase jsme dobře bránili a vyráželi do protiútoků. Bylo to dobré.“

Vy jste rozhodl. Šlo o signál?

„Samozřejmě. (směje se) Opravdu jsme to takhle cvičili: Mám jít na roh malého vápna, prodlužovat míč nebo odstínit prvního soupeře. Pak jsme tam chtěli balon vracet, takže to suprově vyšlo. Míč mě přesně trefil do náběhu.“

Poprvé v sezoně jste naskočil v základu. Bylo to dlouhé čekání?

„V týmu mám nějakou úlohu. Nastupoval jsem v šedesáté minutě nebo i později. Teď se to vyvinulo jinak i proto, že se zranil Honza Matoušek. S trenérem jsme konzultovali, jestli nastoupím, nakonec volba padla na mě. Chci samozřejmě hrát vždycky a jsem připravený. Důležité je, aby bylo rozhodnutí co nejlepší pro tým.“

Je složité se hned adaptovat na ligové tempo?

„Musím říct, že to není jednoduché. Předtím se nějak chystáte na zápasy, které nehrajete od začátku, jdete tam třeba až v osmdesáté minutě. Celý týden to víte, podle toho se musíte chovat, třeba i nějaké věci doběhat, abyste zvládl, až přijde šance a budete hrát od začátku.“

Vy jste to zvládl?

„Samozřejmě jsem musel hrát hlavou, už mi není pětadvacet. Kdybych hrál každý zápas, tak bych si zvyknul, ale takhle jsem neběhal jako blázen, vzal jsem roli, kterou po mně trenér chtěl. A taky po mně chtěl nějakej gól. (směje se) A to jsem splnil.“

Vaše pozice se mění obecně. Berete postavení mentora?

„Bavili jsme se o tom s trenérem, v kabině mám nějakou roli. Jsem s ní smířený. Přesto musím trénovat, abych byl připravený do zápasů, když to bude vhodné. Takže jsem na sto procent a počítám s tím.“

Takže spoluhráčům vštěpujete, jak je derby zásadní utkání?

„Když jsem před jedenácti lety přišel a byl nový, tak mi kluci jako Jirka Štajner nebo Honza Nezmar vštěpovali, že jde o všechno, což my se teď snažíme předat na další kluky. Jdu po městě a vidím, že je důležité hlavně vyhrát derby. Jsou za to samozřejmě tři body jako jindy, ale pro město je to prostě klíčové.“

Liberec je v sezoně takový rozkolísaný. Jste spokojený?

„S herním projevem celkem spokojení být můžeme, dá se na to dívat. Samozřejmě bych si představoval, že budeme hrát trochu víc do zakončení, občas je to takové na oko. Ale hlavně výsledkově nám některé zápasy doma nevyšly. S Ostravou jsme hráli v deseti, s Budějovicemi dostali gól v poslední minutě, i když jsme mohli vyhrát 4:0, minule ve Zlíně také ne. Tým je mladý, nějak se učí. Tohle vítězství nám může pomoci do zbytku podzimu.“