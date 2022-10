Experti mají jasno. Plzeň si poradí s Baníkem, derby „S“ ovládne Slavia

„Plzeň má co napravovat a nebude chtít v lize ztrácet body. Všechno jim teď hraje do karet. Alespoň tak to vidí bookmakeři Chance a sázkaři, kteří věří nejvíce vítězství Plzně s kurzem 1,54:1. Remíza i výhra hostů se objevuje jen na 2 % tiketů, a to s kurzy 4,3:1 a 6,37:1,“ prozrazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. „Hodně se sází také na to, že Viktorka vyhraje, ale obdrží nejméně jeden gól.“

V Edenu se v neděli očekává vítězství domácí Slavie, která je s kurzem 1,82:1 favoritem zápasu. „Pětatřicet procent vkladů přijala Chance na Spartu v kurzu 4,32:1 a na remízu vypsali bookmakeři kurz 3,851. Slavia v této sezoně doma neprohrává, Sparta ale není úplně bez šance. Podle sázkařů se Letenští alespoň jednou gólově prosadí (1,96:1) a nejvíce se sází na to, že v utkání padnou více než 3 branky,“ doplnila Světlíková.