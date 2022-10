Priske: Ostuda, ranili jsme fanoušky. Ale jdeme správným směrem

Souhlasíte, že Sparta v derby podala ostudný výkon? A jak si ho vysvětlujete?

„Byl to ostudný první poločas. Způsob, jakým jsme reprezentovali náš klub, byl neakceptovatelný. Takhle v derby nemůžeme hrát, soupeře nás přehrál důrazem a silou. Je to ostuda. Mohu se pouze omluvit všem sparťanským fanouškům. Teď musíme přijmout veškerou kritiku, která se na nás po tomhle zápase snese.“

Čím si vysvětlujete, že se tým nedokázal oklepat z laciné úvodní branky?

„Máte pravdu. Jsem zklamaný z toho, jak špatně jsme na úvodní gól zareagovali. Celý první poločas byl od nás slabý. Osobní chyby se mnou stát, ale pak očekávám, že se tým semkne a popere se s tím. Stal se ale pravý opak. Akceptovali jsme, že je soupeř fyzičtější a lepší. Vůbec jsme na to byli schopní zareagovat.“

Z tribuny se zdálo, že jste na utkání proti hlavnímu rivalovi nebyli vůbec připravení…

„Nemyslím si, že jsme sem přijeli nepřipravení. Viděli jsme zápasy Slavie, měli jsme o soupeři dost informací. Věděli jsme, jak bude hrát, že bude fyzický. V ofenzivě nám ale chyběla odvaha, nedařilo se nám držet balon. Nefungovalo nám to, na co jsme se chystali. Křížné přihrávky a podobné herní aspekty. V obraně jsme věděli, že musíme získávat druhé balony. To se nám vůbec nedařilo. Proto byl obraz hry takový.“

Po předkole Konferenční ligy jste v sezoně nezvládli už druhý zlomový moment. Pořád věříte, že mužstvo kráčí správným směrem?

„Jsem o tom stoprocentně přesvědčený. Stoprocentně. Tuhle bitvu jsme ostudně prohráli, ale válka bude ještě dlouhá. Vím, čeho jsou hráči schopní, vidím je každý den v tréninku. Musíme přijmout porážku, nepodali jsme adekvátní výkon. Zklamali jsme spoustu lidí a ranili fanoušky. Musíme přijmout kritiku. Mojí odpovědností je, aby se něco takového neopakovalo. Předtím jsme ale dvanáct zápasů neprohráli a podali dobré výkony. Teď jsme na to nenavázali, ale musíme zůstat silní a dál pracovat.“

Po příchodu do Sparty jste mluvil o tom, že chcete mít alespoň dvě herní varianty. Zatím ale spoléháte výhradně na jednu. Nemáte pocit, že jste pro soupeře dobře čitelní?

„Vidím v naší hře různé aspekty. Nemohu mluvit za ostatní trenéry. Pokud mají pocit, že nás jsou schopní přečíst, neberu jim to. V předchozích zápasech jsme dávali hodně gólů a ukázali, že se zlepšujeme a jsme na dobré cestě. Tentokrát jsme hráli pod svojí úrovní. Ale to neznamená, že nepostupujeme správným směrem. Já jsem přesvědčený o tom, že ano.“

Proč se vám tedy nedaří zvládat ty opravdu velké výzvy? Viking, Baník, nyní Slavia…

„Je to velká otázka. Myslím, že zápasy s Vikingem nebo Baníkem jsme měli vyhrát, chybělo málo. Výsledky ale nebyly takové, jaké jsme si představovali. V derby jsme soupeři góly darovali. V první situaci to nebyla ani šance, pak u šestnáctky ztratíme balon… Musíme se zlepšit v individuální odpovědnosti, převzít iniciativu v momentě, kdy se nám nedaří. Každý se k tomu musí postavit čelem, vyhrávat osobní souboje, být úspěšný v získávání druhých míčů. Hráči se potřebují zlepšit v tom, aby byli silnější v momentech, které jsou kritické, kdy se nám nedaří.“