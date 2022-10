Čtyřka za poločas a Rosický v kabině Sparty: Samozřejmě nebyl nadšený

Napříč prvním poločasem mohl jen nevěřícně kroutit hlavou. Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický v Edenu sledoval, jak Slavia v derby sype jeden gól za druhým a doslova se prochází po jeho týmu. Proto neváhal a v poločase společně s Tomášem Sivokem zamířil za realizačním týmem a hráči přímo do kabiny. „Samozřejmě, že nemohl být nadšený. Jako my všichni. Ale je to běžná praxe, Tomáš v poločase chodí k týmu v každém zápase,“ prohlásil trenér Brian Priske po vysoké porážce 0:4.

Je to zaběhnutý zvyk. Před zápasy chodí sportovní ředitel Tomáš Rosický za trenérem a členy realizačního týmu. Vyjádří jim podporu, popřeje hodně štěstí. Dává tím najevo, že s týmem žije.

Během nedělního derby to nebyla výjimka. Tím spíš, když Slavia spláchla rudý výběr v úvodním dějství hned čtyřmi góly. Rosický s kolegou Tomášem Sivokem měli týmu co říct. Co přesně zaznělo? To zůstává za zavřenými dveřmi.

„Nemůžu mluvit o tom, co říkali. Je to ale normální věc, v každém zápase chodí Rosa a Sivy do kabiny, baví se s realizačním týmem a hráči. Rozebíráme, co vidíme v zápase, je to běžný postup. V kabině jsou i před utkáním a po něm,“ potvrdil Priske.

Jisté ale je, že sportovní ředitel Pražanů nemohl být ani trochu spokojený. Sparta toužila prodloužit dvanáct zápasů dlouhou sérii bez porážky. K tomu ale zůstala v Edenu na míle vzdálena. Není tak složité si představit, že v kabině o pauze nepanovala zrovna sluníčková nálada.

„Samozřejmě, že nebyli nadšení. Všichni jsme naštvaní, jsme jenom lidi. Pro nikoho to není jednoduché, naší prací je vyhrávat a zvládat zápasy. To se nyní vůbec nestalo,“ prohodil lakonicky Priske.

Ať už zaznělo ve sparťanské kabině cokoli, výraznější vliv na dění na hřišti to nemělo. Hosté sice zastavili gólovou smršť (částečně i pochopitelným zvolněním soupeře), sami ale svůj výkon oproti původnímu dějství nijak nepovýšili.