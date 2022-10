Levý: Derby chtěl vyhrát jen jeden tým. Priske určitě ví, že kádr na titul nemá

Jak se vám líbilo derby?

„Na úvod musím říct, říct, že Láďa Vízek to u vás ve Sportu tentokrát popsal naprosto trefně, že je alergickej na řeči, že už si to ve Spartě sedá (směje se). V neděli jsme byli svědky toho, že před Spartou je ještě hodně hodně práce. Ovšem los pro ni moc nehraje, rozhodně není optimistický. Slovácko i Plzeň nejsou snadní soupeři, na kterých by se rudí mohli znovu chytit.“

Překvapilo vás, jakým způsobem nedělní zápas probíhal?

„Určitě mě to zaskočilo, protože jsem očekával, že Sparta bude důstojnějším soupeřem a bude zdravě sebevědomá, protože se jí povedlo několik dobrých výsledků, i když herně to nebylo úplně ono. Minimálně jsem věřil, že to Slavii v Edenu hodně znepříjemní, ale utkání skončilo de facto ve 13. minutě, kdy padl druhý gól. Druhý poločas už domácí jen kontrolovali a šetřili síly na poháry.“

Z hlediště to při pohledu na nasazení hráčů vypadalo, jako by derby hrál jen jeden tým. Souhlasíte?

„Naprosto. Derby chtěl zvládnout a vyhrát jen jeden klub a také zaslouženě vyhrál. Ani nevím, jak nastavení sparťanů popsat. Šli