Jablonecké posily (zatím) s rozpaky. Jeden mlčí, druhému se hádají nohy

Přišli v průběhu sezony, zapadli do základní sestavy. Přesto ani Joshua Akpudje s Dionem Coolsem neposouvají Jablonec ve fotbalové lize na vyšší než třinácté místo.

První zaujme figurou, druhý především životopisem. Nigerijec Joshua Akpudje dorazil na sever Čech z lotyšské ligy. Dion Cools, reprezentant Malajsie, který vyrostl v Belgii, z dánského Midtjyllandu, v jehož dresu si zahrál i Ligu mistrů a byl u vyřazení Slavie v předkole této soutěže.

Oba doplnili kádr týmu vedeného Davidem Horejšem v první polovině září. Byli u rozmachu, ale také u černé aktuální série. Jak se zatím jeví?

Dion Cools

Před pár dny uvítali v Jablonci zajímavou návštěvu. Na zápas s Plzní přijela paní Farashima Ani Binti Mohd Ali s rodinu, malajská konzulka v Česku. Důvod byl jasný, za Severočechy kope záložník či obránce Cools. „Dion je jedním z nejlepších hráčů, které Malajsie má,“ vyznala se konzulka pro klubový web. „Jsme na něj hrdí,“ dodala.

„Je to kluk, který přinese do našeho týmu kvalitu,“ vysvětloval Horejš, proč na univerzála, který v mládeži hrál za Belgii ukázal.

Zatím je to takové napůl. Cools patří do sestavy. Na pravém kraji středové čtveřice pomáhá pohybem, pracovitostí. Slušně chápe taktické nastavení, které s ním při zápasech často konzultuje asistent Jiří Kohout. Proto poměrně dobře zvládá přerod z klasického krajního obránce či stopera na muže pohybujícího se o řadu výš.

Potíží je hráčova produktivita. Trefil se hned v prvním pohárovém zápase na hřišti pražského Motorletu, od té doby mlčí. Zapsal pouze jednu asistenci, i když možnosti měl.

Joshua Akpudje

Horejš si ho vybral, aby zpevnil defenzivu. To se podařilo, i když naposledy zaváhal v derby při druhém libereckém gólu. Jinak je ve své disciplíně úspěšný.

Už by se však čekalo, že se zlepší i ve výstavbě hry, jak se moderně říká. „Fotbalově by na tom mohl být trošku líp,“ pronesl spoluhráč Jan Chramosta. Naprosto trefně. Akpudje má potíže s rozehrávkou a s rozhodováním. „Pořád je to mladý hráč, přišel k nám nedodělaný,“ přikývl Horejš.

Důkazem budiž především poslední dvě utkání. Doma s Plzní i v Liberci měl vysoký zadák velké procento zahozených míčů. Sám Horejš, jenž kočíruje mančaft od postranní čáry, se xkrát rozčiloval. Typický moment: Akpudje mám míč na pravé straně, u lajny je odskočený Cools, může dostat přihrávku, posunout hru. Stoper volí složitý nákop, tým je bez míče.

„Víme, že se mu nohy trochu hádají, stoprocentní rozehrávka tam není, má jednoduché ztráty“ uznal kouč. „Pracuje na tom, bude se zlepšovat. A na rovinu: Kdyby to tak nebylo, tak není v Jablonci…“

Pohled Jiřího Fejgla: Důkaz změny Dvojka posil, Joshua Akpudje s Dionem Coolsem, jsou vlastně symbolem jablonecké proměny. Zavedený klub prošel po minulé sezoně zpropadené sezoně fotbalové ligy přerodem. Samozřejmě, jeho hlavní tváří je trenér David Horejš, jenž nahradil Petra Radu. Za praktika přišel vědátor. Je to zkratka, v tuto chvíli však použitelná. Akpudje s Coolsem na něj navazují. Majitel Miroslav Pelta neváhal vyhovět Horejšovi a angažovat borce podle jiného vzorce, než praktikoval dosud. Jde o neznámé tváře. Dříve se choval jinak: bral hráče druhé vlny (tu první si uzme silná trojka), pak je zhodnotil, jako například Tomáše Holeše. Šlo však o známá a vyzkoušená jména. Nyní je to jinak.