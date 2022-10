Hradec není pro nafintěné frajírky! Řezníci ale nejsme, brání se Kodeš

Fotbal se v Hradci dělá na staveništi, v absolutně skromných podmínkách, s nízkým rozpočtem, každý nákup se zvažuje. Přesto to neuvěřitelně šlape. „V kabině nesedí nafintění frajírci,“ vypálí Petr Kodeš. Sedí na dřevěné lavičce, jen tak v tílku po tréninku. Vážnost jeho slovům dává i řada tetování po těle. Z dáli jsou slyšet zvuky bagrů, sbíječek. Práce na novém stadionu pokračují. „Když ligu udržíme, na první zápas bude vyprodáno, úžasná atmosféra,“ zasní se šestadvacetiletý záložník.

Nekompromisní styl Hradce se čas od času dostane do řečí. Vadí vám to?

„Chceme být nepříjemní, chceme být důrazní. Ať přijede do Mladé Boleslavi kdokoliv, chceme, aby k nám jezdili neradi. Ano, hrajeme tvrdě, ale nejsme zákeřní.“

Za třináct kol jste posbírali šest červených karet. Vysoký počet vyloučených evokuje spíše opačný pohled.

„Vidím to v trendu rozhodčích. V lize se obecně rozdává hodně červených karet. Některé verdikty jsou až moc přísné. Ale oukej, takový je současný fotbal. Ani jeden faul, za který jsme šli ven, však nebyl zákeřný, nebo přehnaný. Hrajeme agresivně, důrazně, pro soupeře nepříjemně, obzvlášť doma. Myslím, že se nám to daří. Každý ví, že z Hradce se body nevozí lehce.“

Takže nevyznáváte styl „co leží, to neběží“?

„To určitě ne. O čem mluvíte, se praktikuje někde v kraji. (usměje se) Tímto způsobem neuvažujeme, chceme hrát i fotbal, ale v defenzivě musíme hrát agresivně. Chodit naplno do soubojů.“

Figurujete na čtvrtém místě tabulky, po třinácti kolech máte kapsu s body naditou jako Sparta. Už druhý rok se držíte ve skupině o titul, přesto se o Hradci mluví i v negativních souvislostech. Mrzí to?

„Ať si asi každý udělá obrázek, jaký chce. Někdo si myslí, že jsme řezníci, někdo vidí přímočarý, agresivní, nepříjemný styl. Je na lidech, jak si to přeberou.“

Jste řezníci?

„Ne. Jestli někdo naše zápasy sleduje, tak nevidí přehnané fauly vycházející z nebezpečné hry. Nevybavuji si nějaký zákrok vyloženě za hranou.“

Dovedu si představit, že pověst nesmlouvaných frajerů pomáhá Hradci k zisku bodů. Soupeři z vás mají respekt, třeba se i bojí.

„Určitě. V hlavách to mají. Někdo uhne, nejde do všeho naplno. Čas od času to poznám. Když jsem byl v Teplicích, nikdo nerad jezdil na Bohemku. Bylo tam nepříjemné prostředí, skvělí fanoušci, ještě jste dostali nakopáno. Klokani byli důrazní, agresivní, nikomu z ligy se proti takovému týmu nehrálo dobře. Srovnání s námi docela sedí. Bohemka je nyní víc fotbalová, ale šest let zpátky to s nimi byly velmi nepříjemné zápasy. Mančaft byl na agresivní způsob hry postavený. Nyní se to opakuje ve spojitosti s námi. Soupeři jedou za Hradcem do Mladé Boleslavi a moc dobře vědí, že je nečeká jednoduché utkání. Měnit se na tom nic nebude, pořád budeme nepříjemní, ale féroví.“

Neberte to zle, ale v mužstvu povětšinou nemáte úplně vytříbené techniky. Jiný styl, atraktivnější, by v podání Hradce nefungoval, nemyslíte?

„Souhlasím. Mužstvo máme nějak sestavené, hru někdy trochu uzpůsobujeme soupeři, ale podstata zůstává. Důraz, poctivost, zodpovědnost, nepříjemnost.“

Ale třeba na Letné jste předvedli nádherné fotbalové akce, atraktivní být umíte.

„Vyplývá to z charakteru utkání. Proti silným týmům se mně hraje lépe. Většinou je fantastická kulisa, nemáme co ztratit, jsme uvolněnější a víme, že každý bod je plusem. Kdežto Sparta musí každý zápas vyhrát. Tyhle utkání nám jdou. Za rok a půl v lize jsme obrali Spartu, Slavii i Plzeň. Nedávný zápas na Letné mě však mrzí, měli jsme zase bodovat.“

Sledujete počty faulů po jednotlivých utkáních?

„Ne. Proč bych měl? Taková statistika zápasy nevyhrává. My ale nechceme mít velký počet faulů, jsou z nich standardky, nepříjemné situace. Škodí nám, konkrétně na Spartě. Je důležité říct, že nefaulujeme záměrně.“

V minulé sezoně měl nejvíc nedovolených zákroků Hradec, v aktuálním ročníku zase vede Hradec. Z toho se nevymluvíte.

„Ani nechci. (rozesměje se) O něčem to svědčí, nebude to náhoda. Nechvástáme se tím, nejsme na to pyšní.“

Možná jdete do sebe, v utkání s Brnem jste se dopustili pouze sedmi faulů.

„Někdy se to tak sejde. Bylo to i tím, že jsme celé utkání kontrolovali, dominovali, byli jsme hodně na balonu a dostávali se do šancí. Brno jsme v druhé půlce docela zmáčkli, proto faulů bylo málo. Když útočíte a jste na míči, je to logické.“

Jste poctivým sběratelem žlutých karet. Předchozí sezonu jste jich viděl dvanáct, nyní již pět. Co s tím?

„Karty mně škodí. Zbytečně pak stojím, vypadnu z rytmu. Snažím se na to soustředit… Mám v sobě, že chci každý zápas vyhrát, jdu do všeho na sto procent. Nedostávám hloupé karty za kecy, spíš za přerušené brejkové akce. Jsem na pěti, to není přepálené číslo.“

Máme teprve třináct odehraných kol, spíš směřujete k výsledku z minulého roku.

„Snažím se, aby karet bylo co nejméně, ale pak přijde zápas, bráníme jednogólový výsledek a je potřeba v určité chvíli zareagovat, přerušit nebezpečnou akci soupeře. V tu chvíli dělám z mého pohledu nejlepší věc pro tým. V hlavě nemám, jestli půjde o osmou, desátou nebo patnáctou kartu. Jinak to ani nejde.“

Chápu. Polehčující okolností je, že ve středu pole máte vedle sebe herního Jakuba Radu, nebo Jakuba Kučeru. Černá práce je na vás.

„Ano, ale taková role mně nevadí. Jsem zvyklý už z Teplic, kde nade mnou hrával Štěpán Vachoušek. To bylo podobné. Víte co, nejde mít tým poskládaný z jedenácti fotbalistů, nebo z jedenácti bojovníků. Je potřeba do něj usadit různou typologii, aby to společně fungovalo. V Hradci se to povedlo, proto se nám daří.“

O tom není sporu, vedení klubu odvádí skvělou práci. Máte druhou neuvěřitelnou sezonu v řadě.

„Vážíme si předchozího umístění, vážíme si současného čtvrtého místa i počtu bodů. Je to krásný začátek sezony, ale pořád zůstáváme pokorní. Sezona je dlouhá, plno bodů ve hře, na unáhlené závěry nás neužije. Do konce podzimu máme tři zápasy, v sobotu derby s Pardubicemi, chceme vyždímat, co nejvíc bodů.“

Primárním cílem klubu je záchrana. Nekoukáte se už trochu výš?

„Samozřejmě. Byla by blbost říct, že ne, ale pokora zůstává. Sledujeme tabulku dole i nahoře. Sparta, Plzeň a Slavia jsou jinde, než zbytek ligy. Je to úplně jiná kvalita. Naším úkolem je, aby se na nás zespodu nikdo nedotahoval. Záchrana je ale pořád hlavní meta především kvůli novému stadionu. Fanoušci si ligu zaslouží. Přece arénu neotevřeme utkáním ve druhé lize.“

Jste lídrem mužstva, v kabině i na hřišti. Vážíte si, jak se tým vypořádal s odchodem Adama Vlkanovy?

„Stopro. Věděli jsme, že Vlčákův odchod bude ztrátou, ale popasovali jsme se s tím velmi dobře. On nahradit nejde. Museli jsme ho zastoupit, vymyslet účinnou strategii bez něj. Zvládli jsme to výborně.“

Úpravami v systému?

„To ani ne. Vlčák byl nadstandardní individualitou. Jednoduše řečeno, je na jiných hráčích, aby nahradili jeho góly a kreativitu.“

Je těžko k uvěření, že to klape. Co je na Hradci speciálního?

„Kabina. Ještě jsem takovou nezažil. Všichni jsou výborní kluci, pokorní, pracovití. Uvnitř fungujeme úplně fantasticky, scházíme se s rodinami, manželky se kamarádí… To se jen tak nevidí. Z velké části jsou výsledky zásluhou jakési vnitřní síly. Makáme jeden za druhého. V kabině nesedí nafintění frajírci. Děláme fotbal ve skromných podmínkách. A každý hráč, co v Hradci je, si váží, že tady může hrát první ligu. Všichni se těšíme na nový stadion. Už aby to bylo.“

Šlo by o splnění snu?

„Je to motivace pro všechny, bude tady krásný nový stadion. Když ligu udržíme, na první zápas bude vyprodáno, úžasná atmosféra. A taky se těšíme na to, že nebudeme muset jezdit do Boleslavi. (směje se) Budeme tady, konečně doma, s našimi fanoušky. Věřím, že se stanou hnacím motorem. Tahle vidina nás v této sezoně hodně žene dopředu.“

Když jsme u fanoušků, v duelu s Teplicemi několik hradeckých pitomců rasisticky uráželo senegalského útočníka Abdallaha Gninga. Byť jste byl v trestu pro žluté karty, zajímá mě váš názor.

„Seděl jsem na druhé straně stadionu s malým synkem a soustředil se na zápas. Nic jsem neslyšel, až pak jsem si to u vás ve Sportu přečetl. Je mně z toho zle. V dnešní době jsou takové urážky úplně mimo, totálně pod úroveň. Mám dvě děti, s klukem se občas jdu na fotbal podívat. Když hraju, chodí manželka. Nedovedu si představit, kdyby někdo okolo nich takhle hnusně nadával. Člověk pak nutně musí přemýšlet, jestli děti na fotbal vůbec brát. Takové lidi naprosto odsuzuju, je to ubohé. Proč bychom měli poslouchat rasistické urážky? Drtivá většina diváků si chce zápas užít, slušně si zafandit.“

Na Hradec moc diváků do Mladé Boleslavi, přesto je nucený řešit takový problém.

„Jasně, je to ostuda pro klub. To si nikdo z těch lidí neuvědomuje. Takové excesy by se měly řešit rázněji, provinilce dohledat a dát jim zákaz chodit na fotbal. Mnozí další by si své chování rozmysleli.“

Zakončeme pozitivně. Prožíváte nejlepší období v kariéře?

„Ano, nazval bych to tak. Asi to bude tím, že se v Hradci cítím dobře, mám důvěru klubu, lidí z vedení, což hráči hrozně pomůže. Všechno tady funguje.“

Spíš jsem měl na mysli, že jsem vás nikdy neviděl hrát lépe, než v uplynulých měsících…

„Vyhrál jsem se. Daří se týmu, daří se jednotlivcům, jsou to spojené nádoby.“

A Petru Kodešovi naskakují body, máte branku a dvě asistence. Ve vašem případě jde o anomálii.

„Souvisí to se sebevědomím. Pak nějakej bodík přijde. Já ale na osobní statistiky moc nekoukám, byť jsem za to rád. Každý hráč by nějaká čísla měl mít.“