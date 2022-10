Rozbitá Plzeň. Zlín je víc než Liga mistrů? A jak pošetřit na Spartu

Je třeba si určit priority. Aktuálně je pro Plzeň zcela zásadní udržet čtyřbodový náskok v lize na druhou Slavii (Plzeň má navíc ještě k dobru dohrávku s Brnem). Z toho plyne, že na závěr rozhodnuté skupiny může proti španělskému kolosu vyběhnout „slabší“ sestava než v sobotní lize na moravské Letné nebo o týden později s pražským rivalem.

Trenér Michal Bílek obecně nerad sahá do ideální jedenáctky. Postupem náročné sezony ale nemá na výběr. Aktuálně je Plzeň pořádně rozbitá, na Zlín schází sedm hráčů – šest zraněných (Jan Sýkora, Jan Kopic, Jan Kliment, Radim Řezník, Mohamed Tijani, Filip Kaša) a zbytečně vykartovaný Jhon Mosquera.

Často trestaný kolumbijský záložník vynechá i úterní závěr Ligy mistrů s Barcelonou, k dispozici bude až v sobotu na Spartu. Ostatní jsou pro zbylých pět podzimních zápasů mimo hru.

„Zranění hráči nám schází, ale to je fotbal, patří to k tomu. Máme v kádru další, co čekají na šanci, nebo ji dostali. Musíme se s tím vypořádat a zvládnout konec podzimu, který je pro nás nesmírně důležitý,“ poznamenal po středečním zápase na Interu trenér Michal Bílek.

Plzeň se vyrovnává s pátou vysokou porážkou v extra silné skupině Ligy mistrů. Nula bodů a drtivé skóre 3:20 zavání průšvihem, před závěrečným kolem skupiny hrozí, že se český mistr zařadí mezi vůbec nejhorší celky v moderní historii nejslavnější evropské klubové soutěže.

„Klobouk dolů, že se tam dostali, že vyhráli českou ligu. Ale to, jak se prezentovali proti Spartě i Slavii, jakou staví taktiku, nehrají otevřený fotbal, tak je jisté, že nemohou uspět ani v Lize mistrů. Jsem přesvědčený, že kdyby Slavia byla ve stoprocentní formě, tak by i v takové skupině, jaké má Plzeň, uhrála lepší výsledky. Má na to totiž herní předpoklady,“ uvedl pro deník Sport a web iSport.cz Ivo Ulich, někdejší záložník Slavie a národního týmu.

Plzeň zatím přepínání na domácí ligu zvládá. Po přídělech v Lize mistrů (včetně vyřazení z MOL Cupu na hřišti třetiligového Hlučína) vždy zareagovala výhrou za tři body. Právě proto vede tabulku, aktuálně o čtyři body před Slavií, navíc má k dobru domácí dohrávku s Brnem.

V Plzni si dobře uvědomují sílu soupeřů na evropském poli. Vydatné nálože ukazují obří rozdíl od kvality Bayernu, Interu, Barcelony, Západočeši ani v jednom z pěti zápasů nedokázali favoritovi na hřišti znepříjemnit život. Prohry házejí možná až příliš snadno za hlavu a místo na sváteční duely se už zaměřují na ligu, kde chtějí udržet získaný náskok.

„Máme ještě doma Barcelonu, musíme se připravit i na další zápasy, hlavně teď v sobotu na Zlín. Máme dalšího zraněného Tijaniho, to jsou nepříjemné věci,“ zmínil Bílek ještě v noci na San Siru při hodnocení jasné porážky 0:4, kdy Plzeň za celý zápas nevystřelila na bránu. „Skóre vypadá hrozivě, ale není to žádná hanba, že hrajeme Ligu mistrů. Jsme opravdu rádi, že si ji můžeme zahrát i za cenu toho, že dostáváme příděly,“ zdůraznil kouč Viktorie.

Před Plzní je náročný trojboj – sobota ve Zlíně, úterý doma Barcelona a sobota taktéž doma Sparta. Vymyslet ideální složení sestavy tak, aby se hráči neutavili a nepřibyla další zranění? Alchymie. Ač to vůči Lize mistrů, o níž sní každý fotbalista, zní krutě, právě zápas s Barcelonou může Plzeň „obětovat“.

Zásadní jsou body ve Zlíně a úspěch se Spartou, sestavu na vložené utkání spíš zvolí tak, aby klíčové opory měly sílu na řežbu s letenským rivalem.

„Blíží se konec podzimu, který je zkrácený kvůli mistrovství světa v Kataru. Navíc nemají tak úplně úzký kádr, jak se občas říká. Teď je nabíjí energie, že hrají Ligu mistrů, neberou nijak osobně, že dostanou od někoho nadílku čtyři, pět gólů. Jdou si zahrát, nemají co ztratit, nikdo neočekává, že budou tyto soupeře porážet. Nemyslím, že je to ovlivní, je to pro ně svátek - a na jaře se zaměří na titul,“ dodal Ulich.

Plzeň už po odletu z Milána šetří síly, jak se dá. Po návratu do Česka zůstala na Moravě, letecký speciál vysadil mužstvo v Brně. Cílem je minimalizovat cestování, tým si v uplynulém týdnu udělal menší soustředění. V úterý brzy ráno hráči zamířili z Plzně do Milána a domů se vrátí až v sobotu v noci po zápase ve Zlíně.