SÁZKAŘSKÉ TIPY: Góly v malém pražském derby, Plzeň vyhraje ve Zlíně

Pardubice dosud nasbíraly pouhých šest bodů a své konto nerozšíří ani v rámci 14. kola FORTUNA:LIGY proti Hradci Králové. Svého regionálního rivala dosud v první lize neporazily a nestane se tak ani nyní. Plzeň navzdory dalšímu debaklu v Lize mistrů zabere ve Zlíně a potvrdí slova Pavla Horvátha, že nejlépe hraje o víkendu. Atraktivní může být vršovické derby mezi Bohemians a Slavií. Sešívaní vyhráli v Kosovu, a tak do derby půjdou v dobré náladě. Sympaticky hrajícím Bohemians se navíc letos v Ďolíčku nedaří a dlouhodobě jim to navíc proti slávistům nejde. Červenobílí vyhráli sedm z posledních deseti vzájemných zápasů. Jaké další zajímavé kurzy jsou pro víkend vypsány? Na to se podívejte ve videu.