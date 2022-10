Byznys plán se Sorem se hroutí. Krach v Evropě? 250 milionů bude utopií

Vyhráli čtyřikrát v řadě, do země zadupali 4:0 Spartu. Ve Slavii se na první pohled všechno vrací do dřívějších kolejí. Tak to ale úplně není. Mužstvu hrozí stopka v Konferenční lize. Pokud ve čtvrtek Kluž vyžene s porážkou z vlastního stadionu Ballkani, může se Slavia doma proti Sivassporu stavět třeba na hlavu, ale s vyřazením nic neudělá.

Takový scénář je přitom velmi reálný a nese s sebou nepříjemné konsekvence.

Pokladník nedostane šeky za vyřazovací kola. Uvadne sportovní prestiž klubu za hranicemi. Mužstvo ztratí sportovně důležitý kontakt s Evropou. Prodej Yiry Sora za více než čtvrt miliardy bude utopií.

Právě poslední bod by v případě čtvrtečního krachu v soutěži bolel ze všeho nejvíce. Byl by totiž určitě nejztrátovější. V létě přitom stačilo kývnout a krásné peníze od Genku (dle různých zdrojů 8-10 milionů eur), solventního špičkového belgického klubu, dorazily na účet.

100 Tolik milionů korun si zatím vydělala Slavia ve skupině Konferenční ligy (účast, dvě výhry, remíza). Za postup do vyřazovací fáze by inkasovala 15 milionů korun, resp. 7,5 milionu korun (1. resp. 2. místo)

Ve Slavii se v té době vedla širokospektrální debata. Prodat, neprodat? Diskutovalo se, argumenty se položily na stůl. Rozhodující nakonec měla být schůzka mezi předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem a trenérem Jindřichem Trpišovským. Nejvýraznější muži uplynulé slávistické pětiletky se navzájem shodli, byť údajně původně měli rozdílné názory, že Sorova cenovka je vyšší. Klidně mezi 17 – 20 miliony eur.

Jenže klopýtání Slavie základní skupinou Konferenční ligy „projekt SOR“ zásadně tlumí. Pokud opravdu bude ve čtvrtek konec a „sešívaní“ uvíznou v síti, Nigerijec nedostane možnost navázat na galapředstavení z jara, kdy šesti góly a třemi asistencemi natlačil Slavii do čtvrtfinále Konferenční ligy. Bude zaparkovaný v garáži, bez možnosti ukázat se movitým zájemcům.

I když tak přesné to úplně není. Bude hrát FORTUNA:LIGU, na kterou však typologicky není stavěný, není hráčem do úporně zatažených obran, s kterými se týden co týden potýká právě Slavia. Neumí hrát zády k brance, ke svému stylu potřebuje prostor, v rychlosti si naběhnout do díry a udeřit.

A protože Slavia v lize až na výjimky jen dobývá, nemá Sor pro vlastní přirozenost příliš uplatnění. I proto v dosavadních dvanácti ligových duelech za Slavii obtiskl do statistik pouze jednu branku.

Ve zkratce řečeno: pokračovat v trápení v domácí soutěži a nehrát KL, výrazně snižuje hodnotu hráče. Klidně o polovinu. Z odmítnutých 8-10 milionů může být 4-5, možná o chlup víc, možná méně.

Sor se navíc vrací po zranění. Ke všemu matně. Až ve čtvrtek v Ballkani při výhře 1:0 vykázal drobné zlepšení. „V první půli to byl jeho nejlepší výkon po návratu. Konečně začal mít náběhy bez míče, začal se pohybovat do prostoru, to předtím nedělal. Zatím to ale nebylo optimum toho, čeho je schopný a co předváděl v minulé sezoně,“ všiml si Jindřich Trpišovský. Spálil ale také dvě velmi solidní šance, což mu viditelně ubralo na elánu.

Velkým tématem by ve Slavii měla být též Sorova motivace. Letní zamítnutý přestup podle zdrojů Sportu těžko vydýchával, dlouho mu trvalo, než se nahodil zpátky. „Na posledních trénincích byl už starý dobrý Jirka. Musí v tom ale pokračovat, je mi trochu záhadou, proč předtím jeho běžecké výkony nebyly takové,“ zamyslel se Trpišovský.

