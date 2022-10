Ulich o Slavii: Průšvih, pokud vypadne. Kolář začal makat? Nikdy není pozdě

Slavia je na hraně. Byl by to velký propadák, kdyby nepostoupila do jarní části Konferenční ligy?

„Není to ani fifty, fifty. Víme, jak se Kluž doma prezentuje, jak je nepříjemná. Přesto musíme doufat, že doma s Balkani ztratí… Slávisté musí nad Sivassporem vyhrát, jiná reálná varianta vlastně ani neexistuje. Nemají to ve svých rukách, když to řeknu mírně, není to optimální. Pokud nepostoupí dál, je to průšvih.“

Proč?

„Složení skupiny je určitě na to, aby šla dál. Zvládla to z těžších, má zkušenosti. Navíc je to problém z ekonomického hlediska. každý postup do jarní části klub posouvá. Na druhou stranu, když se to nepovede, nedá se nic dělat. Prostě se budou rvát o titul.“

V Prištině Slavia vyhrála, ale jednoznačné to nebylo, že?

„Už když jsem slyšel před utkáním mluvit Davida Douděru, bylo znát, že si věří. Mají nějakou sérii, v neděli ovládli derby. Asi proto si šli za výsledkem, jenže,