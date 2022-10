5 NEJ derby o východ Čech: 22 tisíc lidí a euforie. Ale tentokrát bude smutné

Je to velký zápas, který nemá - a nemůže - mít takový lesk, jaký by si zasloužil. Ve fotbalové lize je v sobotu na programu střet východočeských arcisoků: čtvrtý Hradec Králové uvítá poslední Pardubice. Mechováci a Perníkáři jdou proti sobě. A proto si v přehledu webu iSport.cz připomeňte i pět nejpamátnějších derby v historii.

Je to stará věc, tato dvě města se nemají ráda. Hlavní punkt je zřejmý. Dva přibližně stejně velcí kohouti spolu dlí na dvaceti kilometrech. Přispěl však i další faktor. Ne vždy šlo o dvě srovnatelná krajská města. V dobách Východočeského kraje byl místní metropolí Hradec Králové, což v Pardubicích nesli velmi těžce.

Na rivalitu bylo zaděláno, a to i sportovní.

Když se v posledních letech hraje hokejové derby v extralize, stadiony praskají, emoce tryskají. Na fotbalové scéně je to (bohužel) slabší.

„Je to takové smutné derby,“ podotkne Ivo Ulich, bývalý reprezentant, který velkou kariéru rozjel v Hradci, odkud se vydal do Slavie i bundesligy.

Sám záložník, jemuž je aktuálně osmačtyřicet, se v mužské kategorii s Pardubicemi nepotkal. Pamatuje jen zápasy v dorostu a především ve starších žácích, kdy šlo o trofej pro krajského přeborníka a postup na republikové mistrovství: „To bylo nejvíc.“

Na NEJ úroveň se jistě brzy vyšvihne střet prvních mužstev. Už na jaře by se mělo hrát na novém stadionu v Pardubicích. V sobotu se protivníci naposledy potkají ve vyhnanství, v „domově“ černobílých v Mladé Boleslavi.

„Jsem si jistý, že se dočkáme lepších časů. Stejně jako při hokeji bude o derby obrovský zájem,“ míní Ulich. Ano, od příštího ročníku by měli také „votroci“ hrát v nové aréně, která velmi interesantně roste v Malšovicích. Ani „lízátka“ nebudou scházet!

K tomu je však potřeba splnit maličkost. Hradec vypadá rozjetě (23 bodů z třinácti vystoupení), v elitní společnosti by měl být i napřesrok, i když trenér Miroslav Koubek varuje: „Ve fotbale není nic jisté.“

Zato Pardubice strádají, mají pouze šest bodů a na předposlední Zlín ztrácejí stejný počet.

„V derby se vždycky říká, že nikdo není favorit. Tentokrát je ale mírnější favorit určitě Hradec, který hraje velmi dobře,“ říká pardubický kouč Radoslav Kováč, jenž zažil největší český duel Sparta - Slavia jako hráč i člen realizačního týmu Letenských. Derby si vyzkoušel i v Moskvě či Londýně.

„Myslím, že role favorita je nám poněkud podsouvána. Možná nás tím chce někdo ukonejšit. Ale v derby nikdy nic takového neexistuje, tyhle řeči nepřijímáme,“ reaguje hradecký asistent Stanislav Hejkal.

Přikloňme se spíš na Kováčovu stranu, Hradečtí mají na protivníka k dobru sedmnáct bodů. Vyhráli poslední tři utkání, naposledy dominantně 3:0 v Českých Budějovicích. Zato Pardubice naposledy nezvládly domácí střet s Brnem. Hrají o život, o tom není pochyb. „Bude to válka,“ předpokládá záložník hostů Vojtěch Sychra.

„I když jsem Hradečák, přeju si, aby se Pardubice udržely. Derby by mi v lize chybělo,“ netají Ulich.

Budou k tomu mít Kováčovi chlapci po sobotě blíž, či dál?

Východočeský souboj aneb „Votroci“ proti pěti rivalům

Už je to 121 let, co se hrálo první fotbalové derby mezi týmy východočeských rivalů. Pardubice tehdy zdolaly hradecký C.K Slavie 3:0. V dalších letech byla tato utkání o mnoho běžnější, patřila do programu divize českého venkova či východočeské divize. Zatímco Hradec reprezentoval jediný klub zvaný SK, Pardubice dodávaly až pět účastníků: SK, AFK, Explosia Semtín, Slavoj i Tesla. Novodobé dějiny velkých střetů se počítají od roku 1957. Která derby jsou nejpamátnější?

Východočeské derby na jaře 1968 • Foto Archiv

První prvoligové

„Po mnohaleté přestávce patřil stadion Spartaku opět rivalskému utkání sousedních krajů Hradce Králové a Pardubic, tentokrát o body v nejvyšší fotbalové soutěži.“ Takto začínal referát ze zápasu Spartaku s Duklou hraného 12. května 1957. Bylo to první ligové derby v historii a 13 000 diváků sledovalo vítězství „votroků“ 5:2. Za Pardubice nastoupil například Zdeněk Zikán, jenž na mistrovství světa 1958 ve Švédsku nastřílel čtyři góly.

Nejvyšší návštěva

V září 1967 se hrálo v Malšovicích pod Lízátky, sokové vstoupili shodně velmi dobře do druhé ligy. Proto se přišlo podívat na souboj mezi domácím Spartakem a hostujícími VCHZ 22 tisíc diváků, což je historické maximum. Oba mančafty myslely na postup mezi elitu, asi i tomu odpovídala opatrná taktika. Díky ní skončil zápas bezbrankovou remízou. Na konci sezony byly smutné obě strany, nepostoupil ani jeden tým.

Třetí liga

V nižších soutěžích, divizi i třetí lize se střetávaly rezervy. Je tomu tak i v aktuální sezoně, kdy jsou součástí skupiny B ČFL. Bohužel, ve třetím patře se udály také duely prvních mužstev. Stalo se tak čtyřikrát v letech 1975 - 77. První bylo na programu v říjnu 1975, Hradec vyhrál doma 2:1. Posunu výš pomohlo oběma celkům rozšíření druhé nejvyšší soutěže na dvě skupiny.

Emoce a postup

Byla středa, 4. červen 2014. Hradec si dojel pro postup do první ligy do Pardubic. Po utkání, které rozhodl jedinou trefou Emir Halilovič (v sestavě byli například Tomáš Koubek, Adrian Rolko, Marek Kulič či Tomáš Malínský) vybuchly emoce. Trenér vítězů Luboš Prokopec ukázal směrem k domácím prostředníček. Rozjela se slušná mela. „Byly to šílené nervy,“ vykládal později kouč.

Ligový návrat

V půlce září minulého roku se hrálo ligové východočeské derby poprvé od roku 1960. Bohužel, utkání se stejně jako odveta (0:0) událo ve vyhnanství. Hradečtí zvítězili v Mladé Boleslavi 2:0, trefili se Jan Král s Danielem Vašulínem. „Šlo o derby, motivace byla dvojnásobná,“ pronesl trenér Miroslav Koubek. „Votroci“ se nakonec v sezoně vyšvihli na šesté místo, Pardubičtí skončili jedenáctí.