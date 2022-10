„Rum“ Černý setnul svůj Hradec: Líp to trefit nešlo. Čísla už nehoním

Dal jste někdy krásnější gól?

„No, chvíli po přestupu do Pardubic jsem to tam na Malšáku poslal Radimu Ottmarovi asi ze třiceti metrů, chudákovi. (usmívá se) Ale tehdy to Hradec otočil ve druhém poločase. Musím říct, že dneska jsem to prostě trefil. Asi to ani líp nešlo.“

Dal jste první branku v sezoně. I trenér Radoslav Kováč vám promlouval do duše. Jaké to bylo poslouchat, že nemáte čísla?

„Tak on mi řekl pravdu. Nic jiného… Ve svém věku už nehoním čísla, ale jde mi hlavně o to, aby vyhrával tým, k čemuž chci přispět svojí hrou a samozřejmě i nějakou tou brankou, asistencí. Od začátku sezony jsem nějaké šance měl, ale gól jsem nedal. Tentokrát to pomohlo k vítězství.“

Nečekanému? Hradec neprohrál s Pardubicemi od roku 2004.

„Už trenér Krejčí (Kováčův předchůdce - pozn. red.) vždycky říkal, že až opravdu jednou budeme potřebovat Hradec porazit, tak ho porazíme. Takže teď došlo konečně na jeho slova. Když jsme to opravdu potřebovali, tak jsme to zlomili.“

Čím jste soupeře zaskočili?

„Konečně jsme do utkání vstoupili tak, jak jsme si řekli. Měli jsme několik závarů, Hradec jsme do nějakých extra šancí nepouštěli. Ve druhém jsme dali branku, mysleli jsme si, že dá zápasu ráz, jenže jsme brzy inkasovali. Hradec zjednodušil hru dlouhými nákopy na útočníky, bylo to od nich takové nebezpečnější. Díky Bohu se nám podařilo vrátit do utkání, dát druhý gól. Pak už jsem věřil, že to dotáhneme.“

Je pro vás derby stále zvláštní duel?

„Už to není takové, ruku jsem si mohl podat tak s Pavlem Dvořákem a Patrikem Vízkem, které ještě pamatuju. Hradečáků tam už moc není, maximálně tři. Po přestupu to pro mě mělo velký náboj, teď to spíš beru jako klasické utkání. Musím říct, že mě mile překvapila atmosféra, do Boleslavi přijelo hodně hradeckých i pardubických fanoušků. Vytvořili důstojnou kulisu.“

Hradečtí vám při střídání zatleskali. Zahřálo vás to?

„Překvapilo, nepřekvapilo, jsem rád, potěšilo mě to. Já jsem se s Hradcem nerozešel ve zlém, byl jsem vlastně nepotřebný. Přestavovali kádr a já jsem prostě šel tam, kde mi nabídli práci. Že to byly Pardubice, tak to byly Pardubice, přece kvůli tomu neskončím s fotbalem. (usmívá se) Myslím, že lidi, kteří nejsou zaujatí, to pochopí, umějí ocenit, že jsem něco předtím pro Hradec odvedl.“

Vyhráli jste, ale vaše situace je pořád nedobrá. Nesete ji těžce?

„Že bych si to nějak extra bral, to zase nemůžu, protože bych nemohl hrát fotbal. Beru to tak, že jsme se tím vítězstvím nadechli, na tabulku je hned lepší pohled. Je důležité, abychom měli někoho na dostřel, do konce ligy je šestnáct kol, pak přijde skupina o udržení. Minulý rok jsme viděli, že v ní se může stát cokoli.“