Bílek chválil Jirku: Ukázal kvalitu. Čtrnáct dní ještě musíme dotlačit

Nečekal jste větší odpor Zlína?

„Žádný zápas není jednoduchý. Když jsme vedli 2:0, soupeř nás trošku přitlačil. Nevím, jestli měl nějakou stoprocentní šanci, ale malinký tlak měl. Jinak jsme měli zápas od začátku pod kontrolou. Dobře jsme kombinovali, drželi jsme míč. Domácí hráli z hlubokého bloku a spoléhali na rychlé protiútoky. Jsem rád, že jsme je nepustili do velké šance. My jsme si je vytvořili trpělivou hrou a dali jsme tři góly. Jsem spokojený.“

Hlavně se třemi body, že?

„Víme, že pro nás není jednoduché hrát tři dny po Lize mistrů. Ale hráči k tomu přistoupili výborně a vyhráli zaslouženě. Celý tým odvedl skvělou práci. Blíží se konec podzimní části, máme zdravotní problémy. Žádné síly jsme tak nemohli pošetřit. Ještě nám zbývají čtyři zápasy, které musíme odehrát maximálně soustředěně jako třeba tento. Choras (Tomáš Chorý) zase ukázal, jak je pro nás důležitým hráčem. Pro soupeře je nepříjemný.“

Byl mužem zápasu dvougólový záložník Erik Jirka?

„Vždycky je jím ten, kdo je produktivní. Góly a asistence jsou vidět nejvíc. Erik ukázal, že kvalitu má, v ofenzivní činnosti je velmi dobrý. Předpoklady má velké. Musí samozřejmě zapracovat na defenzivě. Ale není s námi dlouhou dobu, aby bylo všechno ideální.“

Cítil jste, že takový zápas potřeboval k tomu, aby dokázal, že do Plzně patří a může jí pomoct?

„Už před tímto zápasem měl dvě asistence. Má dobrou přihrávku a střelu. Je velmi rychlý. Ukázal, jak nám může pomoct. Jsem rád i za něj, že byl produktivní. Potřeboval to.“

Jaký jste měli program po návratu z Milána do Brna?

„V Rajhradu jsme měli pozápasový trénink. Vyspali jsme se v Brně, další den jsme měli zase trénink. Jsem rád, že jsme sáhli k tomuto řešení a letěli z Milána přímo do Brna. Cestování není příjemné. Hráči si odpočinuli a prospělo jim to. Vypadali dobře. Před Barcelonou žádné volno nebude. Myslím, že kluci to chápou. Těch čtrnáct dní musíme dotlačit, pak bude dlouhá dovolená.“

Jezdíte do Zlína, kde jste krátce působil, rád?

„Zlínu vděčím za hodně. Pomohl mi, tu půl sezonu jsme zvládli výborně. Klub mi pak umožnil jít do Kazachstánu k nároďáku. Hrozně bych si přál, aby se Zlín posunul v tabulce výš. V kádru už je jenom Bartošák a brankář Dostál.“