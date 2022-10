Plzeň má své eso, Jirka rozkvétá. Talent zabrzděný chybnými kroky

Plzeň jede dlouhé roky v zajetém režimu. Při shánění posil v drtivé většině sází na zkušené, prověřené hráče, trenéři i vedení veskrze vědí, co od nich očekávat. Erik Jirka je malinko odlišný případ. Před příchodem do Plzně neměl zkušenosti z české ligy, asi jen Marek Bakoš věděl, že v hubeném klukovi z Trnavy něco je. Po adaptačních měsících se Jirkovo angažmá zdá být vzájemně výborným krokem. Slovenský reprezentant nabízí herní vlastnosti, jaké jiným hráčům Plzně schází. Enormní rychlost, odvážný tah na bránu. Když zapracuje na bránění a odstraní technické nedostatky, může se ještě zlepšit. Především na evropské scéně, kde se herní trend ubírá především do rychlosti, rozkvétá. Navíc jdou z klubu signály, že výborně pracuje v tréninku a rychle zapadl do kabiny.