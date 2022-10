Koubek po porážce v derby: Pardubice dřely, my… Nebyl to náš den

Co se stalo, trenére?

„V minulých dnech jsem si říkal, kdy nás tady porazí někdo jiný než silná trojka. Za rok a půl se nám to v lize nestalo. Pardubice byly od začátku lepším mužstvem. Dřely, my možná… Nechci dělat nějaký ukvapený závěr. Pardubice byly živější, pohybově lepší, ale to ještě neznamená, že soupeř nedře. Prostě nás přehrály pohybovou kulturou. Byly rychlejší, u mnoha míčů dřív.“

Může to být i fyziognomií týmů? Vy jste silovější urostlí, oni čipernější, menší.

„Na každé utkání se připravujeme velmi podrobně u videozáznamu. Viděli jsme a věděli, kam to směřuje, na Spartě mohly dát Pardubice třeba pět gólů. Vjem je takový, že jejich hráči byli živější, intenzivnější. Hráli přesně, jak jsme očekávali, ale neuměli jsme na to reagovat, i když na to prostředky máme. Nebyl to náš den.“

Můžete být konkrétní?

„Hrají vysoký presink, neustálé napadání. My jsme na to nedokázali vyzrát, proto jsme se dostávali v rozehrávce velmi často do prekérních situací. Rozehráli jsme to špatně a soupeře jsme dostali do podvědomí, že jejich hra na nás platí.“

Proč jste nereagovali?

„Mužstvo vždycky hraje tak, jak se daří hroťákům, a tentokrát to podle mého názoru nebyl nejlepší den Dana Vašulína. Má na to právo, v Českých Budějovicích hrál výborně, ale dostal tam ránu do hlavy, což ho možná trochu poznamenalo.“

Dumali jste, zda ho nasadit?

„Samozřejmě, řešili jsme, jestli neměl otřes mozku. Udělalo se mu nevolno, minulý zápas nedohrál. To všechno na něj mohlo mít vliv, i když sám konstatoval, že je stoprocentně zdravý. Jenže to podvědomí tam může být - nebyla tam taková ta schopnost udržet nahoře míč, porvat se, což proti presujícímu soupeři potřebujeme, aby se mohla navázat druhá vlna.“

Nebyli jste moc kvůli postavení v tabulce nahoře?

„Na to jsme upozorňovali celý týden. Sám osobně jsem na to velice dbal.“

Může být tato facka prospěšná?

„Nevím, jaký bude další vývoj. My máme takové postavení, o němž jsme netušili, že můžeme dosáhnout. Musíme se ze zápasu poučit, uvědomit si, kde jsou naše možnosti, kde máme hranice. Pardubice mají mužstvo, které ještě mnohokrát překvapí.“