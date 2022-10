Veselý zuřil: Sudí znehodnotil zápas. Slavia takovou pomoc nepotřebuje

Umí mluvit hodně nahlas a hodně narovinu, takhle naštvaného ale trenéra Jaroslava Veselého během působení v Bohemians snad ještě nikdo neviděl. „Řekl jsem rozhodčímu, že znehodnotil zápas, že protahováním VARu ztratil tempo. Kdyby to nechal být a bylo to 1:1, bylo to otevřené a mohlo se rozhodnout na hřišti,“ rozčiloval se po prvním poločase, ve kterém chtěl vidět dvě penalty svého týmu. Chybu ale musí a bude hledat primárně v tréninku, Bohemians totiž zase mimo jiné inkasovali v první pětiminutovce.

Jak jste viděl zápas, hlavně sporné momenty?

„Viděli jsme divoké utkání nahoru a dolů. Od první skoro do poslední minuty. Skvěle jsme do něj vstoupili, ale radost vydržela jen několik vteřin. I tak bylo skvělé tempo, oba týmy hrály na výhru, ale pak do něj necitlivě vstoupil VAR. A opakuje se to. Nechci v tom hledat, chybu, ty budu hledat u nás. Neměli jsme dostat první gól a pak jsme měli soupeře dorazit. I za stavu 1:2 jsme měli ve druhé půli velký tlak. Měli jsme na vyrovnání. Ve druhém poločase jsme hráli na velké riziko a bylo jasné, že buď dáme gól na 2:2, nebo dostaneme na 1:3. Stalo se druhé, mrzí mě čtyři obdržené branky, které znehodnotily utkání. Soupeř vyhrál zaslouženě, ale mám z toho ohromnou pachuť. Jestli byla jedna penalta, tak měla být i na druhé straně. Možná pro nás byly i dvě penalty. Celkově nerozumím metodice VAR. Určitě mi to zase všichni vysvětlí, ale to se opakuje každý týden a dnes to znehodnotilo tempo utkání. 26 minut mělo utkání skvělé tempo, pak se osm minut dohadujem a nastavují se čtyři. Rozhodčí si to fantasticky obhájí, řekne podražení. Kdyby řekl vražení… Ale on řekl podražení. To nevím, kde pan Klíma hledal. Asi ho někde zase najdou. Jsem roztrpčený, prohráli jsme si to sami, ale tohle mě štve. Nebudu chodit kolem horké kaše a přikrývat to.“

Bohemians - Slavia: Dostál trefil Ousoua, byla to ruka? Video se připravuje ...

Reakce sudího Tomáše Klímy „První situace? Já jsem v reálu nařídil přímý volný kop za přestupek útočícího hráče Bohemians, který sice zahrál míč, ale zároveň podrážkou zasáhl bránícího hráče. Videorozhodčí byl názoru, že útočící hráč nejdříve hrál míč a mělo by se jednat o penaltu, proto mě zavolal. Ale já jsem ani po zhlédnutí záběrů nenabyl dojmu, že bych měl svůj verdikt měnit. A penalta pro Slavii? V reálu jsem viděl, že bránící hráč číslo 34 (Antonín Křapka) nezasáhne míč ve snaze ho odkopnout a zezadu podrazí útočícího hráče. Videorozhodčí byl názoru, že se nejedná o nějak výrazný kontakt. Opět jsem ale nenabyl dojmu, že bych měl verdikt měnit a ponechal pokutový kop. Útočící hráč nešel přímo sám na brankáře, nejednalo se o zmaření zjevné brankové možnosti, proto bez červené karty.“

Zdroj: O2 TV Sport

Mluvíte o dvou penaltách, myslíte ruku na konci prvního poločasu?

„Ano, ta byla jasná, byla od těla a střela prostě letěla na bránu. Ale zase si najdou nějaké alibi… Dostali jsme čtyři góly, čtvrtý byl z ofsajdu, pátý asi taky. Měli jsme kopat minimálně jednu, ne-li dvě penalty. Ať si z toho každý vytáhne to, co potřebuje. Slavia je dobrý tým, kvalitní, ale takovouhle pomoc nepotřebuje.“

I hodně dlouho po zápase je vidět, že vás to štve. Dostal jste i žlutou kartu. Co jste rozhodčímu řekl?

„Neřekl jsem mu jediné sprosté slovo. Řekl jsem, že znehodnotil zápas, že protahováním VARu ztratil tempo. Kdyby to nechal být a bylo to 1:1, bylo to otevřené a mohlo se rozhodnout na hřišti. Slavia by nás porazila stejně. Takhle vzal divákům zážitek, skončilo to zbytečným dohadováním a je tu zbytečně nenávistná atmosféra. Ale můžou si za to sami tím svým alibistickým rozhodováním.“

Jak se během dlouhých prostojů udržuje tým v koncentraci?

„Osm minut se nehraje, to jsme měřili… A nastaví se čtyři. Já to nechápu. A jestli pan Berka je u VARu a přivolá rozhodčího, že to penalta není. A rozhodčí Klíma má najednou koule si to rozhodnout. Bez ohledu na tenhle zápas, obecně: Metodika posuzování je špatná, vidím to ve všech zápasech. Trvá to neúměrně dlouho, tahají se podivné záběry s divnými intenzitami. Mělo by se to sjednotit a nemůže to trvat čtyři minuty. Na tribuně už to dávno viděli, my to viděli z opakovačky a rozhodčí se teprve rozmýšlí, jestli se půjde podívat. To je strašný a zabíjí to kvalitu a tempo utkání. Nejen tohohle. Pak se rozhodčí schovávají, bojí se něco rozhodnout. To je jako kdybych čekal, že mi shora někdo řekne, jestli mám střídat. A pak sem přijede rozhodčí na pohár a bojí se odpískat penaltu, protože neumí pískat bez VARu, za mě je to velký alibismus.“

Bohemians - Slavia: Hromada ve střetu s Prekopem, podle sudího o penaltu nešlo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Byl jste překvapený, když si rozhodčí Klíma stál za svým proti VARu Berkovi? To je nevídané.

„Tím, že to bylo proti nám, tak jsem překvapený nebyl. Doufám, že pan Klíma bude mít takovou rozhodnost i v jiných utkáních. Jen chci dodat, aby to nevypadalo, že brečím. Dostali jsme čtyři góly, to nemůžeme dostat ve dvou utkáních po sobě. Prohráli jsme s otevřeným hledím, ale chci hledat chyby u nás. Zároveň jsem tady od toho, abych bránil svůj tým. A já za svými hráči budu stát. Nebudu se jen koukat, když po nás někdo takhle jde.“

Zažil jste někdy dva takhle rychlé góly na začátku?

„To bude první věc, co budu vyčítat týmu. To byla nekoncentrovanost, ještě jsme slavili. Proto nerad slavím, protože dokud není konec, tak se musí hrát. Kdyby byl stav 1:0, tak by penalta pravděpodobně taky přišla a bylo by to 1:1, což je velký rozdíl se Slavií, která musí vyhrát. To byl jeden z klíčů, abychom mohli hrát tak, jako Slavia druhý poločas, kdy čekala na brejky. Byla to naše nedůslednost. Měli jsme vystoupit a nedohrála to slabá strana, zrovna včera jsme na to koukali na videu. Kdybychom stáli, jak jsme měli, byla to řešitelná situace. Určitě si ty góly rozebereme, ale nevím, co dělat s penaltou a s góly z ofsajdu.“

Bohemians - Slavia: Krch s Křapkou vzali Jurečku do kleští, ten ochotně upadl. Sporná penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia vás pak dorazila ve druhém poločase. Závěr se vám nepovedl.

„Hráli jsme na velké riziko, měli jsme i variantu se čtyřmi útočníky. 1:2 bylo o gól a my jsme chtěli jít za vyrovnáním. Mrzí mě, že jsme inkasovali po našem autu, tam jsme měli hektické postavení. Pak už to bylo o ztrátě koncentrace, najednou tým polevil a Slavia má velkou sílu. Na konci měla další šance, už jsme to i trošku brzdili, abychom nedostali pět šest gólů. Otočit stav 1:4 je nemožné. Jakmile na Slavii přestanete tlačit, tak je nepříjemná. Ale 75 minut bylo vyrovnaných a odpovídalo by to spíš stavu 2:2.“

Udělal jste několik změn, i mezi tyčemi. Byla to reakce na čtyři inkasované góly v Boleslavi?

„Ne. Dýl jsme uvažovali, jak dostat Huga do zápasu. Skvěle maká v tréninku. Dneska byl předpoklad, že by chytil něco navíc. V zimě se pak chceme rozhodnout, co dál. Není to tak, že bychom přestali věřit Romanu Valešovi, ale chtěli jsme dát týmu impuls, trošku i zaskočit soupeře. Proto bylo víc změn v sestavě. Hugo, i když dostal čtyři branky, tak za ně nemůže. Možná bych mu vyčetl nějaké výkopy, ale na gólmany v tomhle tlačíme, je to daň. Nebylo to jednoduché utkání a on ho zvládnul sebevědomě. Bude chytat i další zápas se Zlínem. Pak uvidíme, kdo dochytá Baník a pohár.“

Opět jste prohráli los a začínali proti vlastnímu kotli…

„Pepa Jindřišek slyšel, že tak chceme hrát, i jsme se postavili, abychom hráli proti kotli, protože soupeři s tím počítají. Asi to musíme nacvičit.“