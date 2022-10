Bláznivé derby: dohady o (ne)penalty, zrození hvězdy i Olayinkova další meta

Video se připravuje ... To zase bylo derby! Pět branek, skvělý fotbal, ale bohužel také nepřesnosti rozhodčích a zásahy VAR, na které hlavní sudí Tomáš Klíma nereagoval. Bohemians se zřejmě právem cítili verdikty dotčení. Nakonec prohráli 1:4. Také proto, že neuhlídali jubilanta Petera Olayinku. Slávista hrál stý ligový zápas a zářil. Web iSport.cz popisuje pět nejzajímavějších bodů ze souboje o Vršovice.

Klíma proti VARu Tohle se v české nejvyšší soutěži ještě nestalo. Pokud videorozhodčí vyzve kolegu na hřišti k přezkumu situace, dává mu najevo pochybení. V drtivé většině případů to dopadne sklopenou hlavou a opravením verdiktu. V neděli se však v Ďolíčku odehrával nejen souboj na trávníku, ale také mezi dvěma rozhodčími. Tomáš Klíma v reálu nezapískal penaltu pro Bohemians, naopak po Jurečkově pádu ochotně foukl do píšťalky ve prospěch Slavie. Ondřej Berka u videa hodnotil události opačně. Klímu si v obou případech zavolal k obrazovce, ten si ale stál tvrdošíjně za svým soudem. Nechme nyní být, kdo chyboval, a jestli vůbec. Problém byl, že celá procedura trvala strašně dlouho, několik minut se nehrálo. „Úplně to zkazilo zápas," vztekal se Jaroslav Veselý, trenér Bohemians. Sudí po derby: Video bylo názoru, že se má kopat penalta. Ale trval jsem si na svém

(ne)Penalty Za stavu 1:1 se k souboji o míč dostanou Erik Prekop a Jakub Hromada. Chvilku se ve vápně přetahují, jsou v klinči, balon od nich trochu odletí. Prekop se po něm natahuje, to samé učiní Hromada. Dojde ke kontaktu, k pádu obou hráčů. Podle zpomalených televizních záběrů to spíše vypadá na faul slávistického záložníka. Penalta se však na základě rozhodnutí Tomáše Klímy nekope. Pár vteřin po vyhodnocení situace se do vápna Bohemians vřítí Václav Jurečka, v obklíčení Antonína Křapky a Daniela Krcha padá k zemi. Je důležité říct, že velmi ochotně. Sice dostal tělem od Křapky, ale na nedovolený kontakt to nevypadalo ani z televizních opakovaček. Klíma naopak faul viděl. „Podražení," tvrdil po utkání. Penaltu Jurečka proměnil, dokonal obrat na 2:1. Nakonec šlo při výsledku 4:1 o rozdílový gól vršovického derby. Bohemians - Slavia: Hromada ve střetu s Prekopem, podle sudího o penaltu nešlo

Star is born Právě si ruce podaly první minuta s druhou, když si odražený balon našel za vápnem Roman Květ, a parádní ranou pravačkou rozburácel Ďolíček. Byť Bohemians vedení udrželi jen chvíli, a nakonec vysoko prohráli, nic to nemění na fantastickém rozpoložení ofenzivního démona domácích. V sezoně nasázel čtyřiadvacetiletý odchovanec příbramského fotbalu už osm branek, drží si konstantně vysokou výkonnost. Květovi maximálně sedí ofenzivní styl ordinovaný trenérem Jaroslavem Veselým. Hvězda se zrodila. Bohemians - Slavia: Nádherný Květův volej poslal Klokany do vedení, 1:0

Olayinka: 100 za 2 1 Hvězda Slavie si odškrtla další metu. V Ďolíčku nastoupil Peter Olayinka ke stému ligovému zápasu za sešívané. Nejlepší střelec historie klubu v evropských pohárech si jubileum náležitě vychutnal. Bohemians neskutečně trápil po celé utkání, dvě branky vstřelil, na jednu nádherně přihrál Ondřeji Lingrovi. „Myslím, že moje trefa na 1:1 nám pomohla k obratu. Po ní všichni pochopili, co musíme udělat – ještě víc pracovat. Nakonec jsme to zvládli a získali tři body. Náš týmový duch je zpátky. Můžete vidět, že každý je připravený a soustředěný. Chápou důležitost vyhrávání pro tým i pro fanoušky. Nálada v kabině je teď hodně dobrá," radoval se zkušený Nigerijec. Bohemians - Slavia: Olayinka tečoval Juráskův pas a je srovnáno, 1:1