Brabec o plzeňské tvrzi: Na Spartu jsme se doma vždycky vyhecovali

Zápasy v Plzni zažil jako soupeř i domácí. Ví, jaké to je hrát v rudém, ale i jak se proti nejúspěšnějšímu českému klubu vybičovat k lepšímu výkonu. „Spartě přeju, aby bojovala o titul, ale Plzeň má opět sílu,“ říká před šlágrem reprezentant a stoper řeckého Arisu Soluň Jakub Brabec. Pražané na západě Čech nevyhráli od léta 2011. Zlomí to nyní?

Co říkáte na plzeňskou sérii 31 domácích zápasů bez porážky?

„Zažil jsem tam i prohrané finále českého poháru se Spartou proti Olomouci. Je to stadion, kde se mi jako soupeři nedařilo vyhrávat.“

Jenže v plzeňském dresu to bylo jiné, že?

„Přesně tak. Cítil jsem velkou sílu domácího prostředí, podporu fanoušků. Domácím se tam hrálo příjemně, což Plzeňáci od minulé sezony potvrzují.“

Co vám na stadionu jako soupeři nesedělo?

„Nemyslím si, že by to bylo vyloženě nehostinné prostředí, prostě se jen potvrzovala síla Viktorky, kterou umocňovala tamní atmosféra.“

Aura Štruncových sadů trvá i po obměně tzv. zlaté generace. Několik tehdejších hráčů se dnes o tým stará v realizačním týmu či ve vedení. Přenášejí vše na nové hráče?