Plzeňský recept po vzoru derby: krotit Mosqueru, tlak od Chorého

V úterý zamávala Lize mistrů, šestou prohrou ve skupině s Barcelonou (2:4) završila podzim mezi evropskou smetánkou. Plzni zbývají do konce roku tři důležité řežby – jako první jeden z vrcholů FORTUNA:LIGY proti Spartě. Viktorii hraje do karet ligové sebevědomí i pozitivní bilance s letenským rivalem. Trenéři z derby Sparty proti Slavii snadno vysledovali, co na Priskeho soubor platí.