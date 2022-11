Oslavy Slavie: Krach v Evropě i velkolepé choreo a „bohyně“ Tvrdíková

Sváteční dny dostaly poněkud smuteční nádech. Konec fotbalové Slavie ve skupině Konferenční ligy přišel den poté, co ve středu 2. listopadu oslavila 130 let od svého vzniku. I tak si v Edenu při zápase se Sivassporem (1:1) užili velkorysé choreo a ještě předtím odhalili novou výzdobu na stadionu: malbu s postavou bohyně Slavie, jejímž předobrazem byla dcera bosse Jaroslava Tvrdíka a manželka brankáře Ondřeje Koláře Jana.

Byl to impozantní pohled: celá Tribuna Sever se během zápasu s tureckým týmem postupně zahalila do černé, velká plachta ji zakryla od první do poslední řady. Dlouho vydržela nad hlavami diváků, pak klasické odpočítávání, plachta jde dolů – a fanoušci v černých, červených, bílých a žlutých pláštěnkách vytvořili velké číslo 130. Pěkná podívaná to byla i pak, kdy celý živý obraz rozpohybovali. Všem bylo dopředu vcelku jasné, že spoléhat na pomoc Ballkani v Kluži ve druhém zápase je iluzorní, navíc ani v Edenu se domácím nevedlo vybojovat víc než remízu, ovšem ani tak přípravy nepřišly vniveč.

Výbornou atmosféru navzdory krachu nadějí na postup ostatně ocenil i trenér Jindřich Trpišovský.

„Podpory si vážíme hodně, před zápasem jsme apelovali na to, že i poslední zápas ve skupině je vyprodán, bude skvělá kulisa a za každou cenu musíme urvat vítězství, podat výkon podobný jako v derby. Trochu mě to mrzí, i přes kulisu jsme zápas nedokázali vyhrát, o to větší cítím zklamání,“ prohlásil.

Ještě před utkáním se 130 let od vzniku klubu odrazilo v nové výzdobě zdi východní tribuny. V secesním stylu malíř Petr Polášek vyobrazil staroslovanskou bohyni Sláwu (Slavii), dílo připomíná návrat původního názvu týmu v roce 1964 z komunistickým režimem vnuceného jména Dynamo. Z šestimetrové malby ovšem neshlíží anonymní tvář, ale taková, kterou příznivci Slavie poznají. Autora totiž inspirovala Jana Kolářová, dcera šéfa Tvrdíka a manželka brankáře Koláře, vítězka modelingové soutěže Elite Model Look.

Tuhle volbu při tom ne všichni fanoušci přijali s nadšením, na sociálních sítích se ozvaly i kritické hlasy. „Jsem rád za každý pokus o výzdobu Edenu, ale člověk se nemůže zbavit pocitu, že není úplně správné, když máme tolik hráčských či fanouškovských legend, které by si to zasloužily (a nikdy se nedočkají), abychom si tam prdli dceru předsedy...“ stálo na twitterovém účtu @tolsimir_. Jiný názor zněl, že je to přes čáru. Naproti tomu jiní slávisté to považují za logický výběr, na rozdíl od eventuální sázky na „předlohu“ bez vztahu ke Slavii, nebo to nepovažují za podstatné. Popřípadě padaly návrhy, že modelem mohla být některá z hráček Slavie, nikoli z hráčů…