Zásadní zápas pro ligu a poslední šance Sparty: Vyběhneme jako zvěř!

Titul je náš ultimátní cíl. Tahle slova pronesl na startu sezony Tomáš Rosický. Sportovní ředitel Sparty to myslel tak, že ligový primát musí být vždycky hlavní metou. Zároveň podpultově připustil variantu, že se nemusí naplnit hned v této sezoně. Že by ovšem Letenští z reálného boje o první flek odcouvali ještě během podzimu, to jistě ve scénáři nebylo. Pokud ovšem dnes večer neuspějí ve Štruncových sadech, stane se to realitou. Hořkou a mučivou realitou.