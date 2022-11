Veselý: Tým ukázal, že má koule! Ať mě Květ ještě jednou poslechne

Jak se rodila první domácí výhra?

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Asi 30 minut jsme hráli, jak jsme si představovali. Až na nějakou lepší předfinální nahrávku nebo řešení v boxu, kde nám chybělo trošku štěstí a kvality. Měli jsme dost standardních situací, abychom jednu branku vstřelili. Hosté vsadili na rychlé protiútoky. Měli první varování a z druhé návštěvy jsme inkasovali.“

Už zase jste inkasovali první gól, jen tentokrát o chvíli později…

„Opakuje se to týden co týden. Ukazujeme si to na videu, děláme na to cvičení a pořád. Triviální situace, přeskočí nás hráč, jehož doménou není hlava. Hodně hloupý gól. A za šest minut další zbytečná branka. Pasivita, nevystoupení k protihráči a smůla na 0:2.“

V tu chvíli to s výhrou nevypadalo dobře.

„První půli jsme dohráli v křeči. Lámali jsme si hlavu, co s tím. Nechtěli jsme sestavu úplně rozbít, ale těch 15 minut bylo tristních. Mužstvo mě už dlouho takhle nenaštvalo, jako za těch 15 minut. Na druhou stranu ve druhém poločase ukázali všechno. Emoce, víru, nasazení, maximální touhu po vítězství. I za stavu 2:2 jsme hráli na výhru. Možná to z hlediska vývoje tabulky není úplně taktické, dal by se brát bod, ale my jsme to chtěli urvat. S Budějovicemi se nám to nevyplatilo, ale chtěli jsme to napálit. Dneska se nám možná vrátily smolné ztráty ze všech zápasů. Vítězství je zasloužené, kromě té čtvrthodinky jsme byli lepší. Musím ocenit tým. Ukázal, že máme koule a sílu se s takovými nepříjemnými záležitostmi vypořádat. Do budoucna to může být větší benefit než výhra 3:0. S tím, kde v tabulce jsme, to myslíme vážně.“

Co se dělo v kabině za stavu 0:2?

„Nebylo to úplně hezký. Chtěl jsem, abychom se vrátili k tomu, co nás zdobí. Můžeme prohrát, ale tým se nemůže prezentovat takovou křečí a odevzdaností. Můžeme prohrát, ale musíme kousat a bojovat. Proto kvituju, jak se hráči dokázali dostat zpět do zápasu. Proto jsem nechal ofenzivní sestavu i za stavu 2:2. Chtěli jsme to urvat. A jsem rád, že to chtěli urvat i hráči. Ani jsme nemluvili o obratu. Chtěli jsme se hlavně vrátit do zápasu, dát gól a pak uvidíme, na co to bude stačit. Že třeba můžeme prohrát, ale musí to být odježděné. Vyjmenoval jsem pár hráčů, kteří mi hnuli žlučí, tam to střídání mohlo být masivnější, ale to si necháme v kabině.“

Roman Květ hrál z nižší pozice a rozhodl. Jak se níž v sestavě dostal?

„Trošku se nám rozbila sestava. Puškáč zranění, Jánoš karta, Petrák zranění. Musíme posouvat sestavou, což není ideální. Petrák už asi nebude použitelný do konce roku, tak jsme se vrátili k sestavě, ve které je Roman níž. Ale vnímám, že je pro něj lepší být výš, je tam víc nebezpečný. V týdnu jsem s ním komunikoval, aby to vzal za své. Jinak to postavit nešlo a hrát na jednoho defenzivního záložníka nám proti Slavii nesedělo, pak tam máme velká okénka.“

Květ je nejlepším střelcem týmu a začíná přitahovat dost pozornosti.

„I hráči i my jsme připravení na to, že chceme dojet sezonu. Hráč mi řekl, že s nikým nejedná, my žádnou nabídku na stole nemáme. Ale bude dlouhá pauza a v jeho vlastním zájmu je, aby dál podával výkony. Já bych byl nejradši, aby tady pokračoval a třeba dokázal něco s Bohemkou. Byl bych rád, kdyby mě ještě jednou vyslechl. V létě mě poslechl, když měl nabídku z Belgie. Řekl jsem mu, že se prodává pod cenou. Tipoval jsem ho na 10 gólů a smál se mi. Tak mě třeba ještě překoná. Vidím jeho potenciál, ale on musí hrát někde, kde ho dají na určitou pozici, to musí vědět i potenciální zájemci.“

Jak jste viděl gólmana Bačkovského. Smolný gól, ale i dobré zákroky.

„Těch chyb u inkasovaných gólů bylo víc. Chtěl bych, abychom takové nedostávali, ale byl to řetězec. Obrana pasivní, Čanturišviliho doména, asi to i smolně skočilo. Měl tam i dva výborné zákroky. Jeden v každém poločase. Ale takhle jsem rád třeba i za Lukáše Hůlku, který byl u inkasovaného gólu, ale další dal. Tohle do hráčů hustím. Není hanba udělat chybu, důležité je se z toho nepodělat a zareagovat. Oba zareagovali a to je víc, než když vám v zápase všechno lepí.

Po zápase se Slavií jste mluvil i o jeho budoucnosti v týmu…

„Máme hostování. V zimě bude dost času si to ještě vyhodnotit. Nejen ohledně gólmanů, ale ohledně celého kádru, protože nějaké pohyby dovnitř i ven budou. Třeba můžeme zvažovat, jestli ho od Sparty neodkoupit. On v tréninku maká, je to talentovaný gólman a je to jen na něm. Pořád jsou dva zápasy a já ho chválím za to, jak se popasoval s takhle těžkým průběhem.“

Lukáše Hůlku jste vrátil do základní sestavy poté, co proti Slavii odpočíval, byl to plán?

„Chtěl jsem, aby si na Slavii odpočal, protože jsem myslel, že na něj dolehla únava. Lukáš je vynikající fotbalista s vynikajícím potenciálem. Moje zkušenost je, že hráčům po těžším zranění to jede. Když se kumulují zápasy, tak mi nepřišel jistý. Není to tak, že bych mu přestal věřit, chtěl jsem ho nechat oddychnout, protože víme, že Slavia hraje nakopávané míče a souboje v druhých. Myslel jsem, že Dan Krch bude silnější. Dnes jsme ho vrátili a bylo to s Lukášem vykomunikované. Čekal jsem, že budeme víc tvořit, ale i kvůli terénu to byla spíš válka. I Lukáš potřebuje dojet podzim, vyčistit si hlavu, udělat druhou přípravu a na jaře bude ještě lepší než teď. Měl slabší období, k něčemu se namotal, ale pro mě je cennější odpověď. Můžete udělat chybu, ale nesmíte se z toho složit. I proto jsem ho nechtěl střídat o poločase.“