Horejš o Sejkovi: Mladý kluk, bude hrát velký fotbal, ale tohle není normální

„Od samého začátku se pro nás zápas nevyvíjel dobře. Přišlo smolné zranění Matěje Polidara, museli jsme reagovat. Pak šance Surzyna, kdy jsme šli sami na bránu, ale nedali jsme. A pak ta obrovská nedisciplinovanost, která nás srazila. Nemůže se to stávat, je to hrubá chyba a ovlivnění zápasu, které budeme muset řešit, protože v deseti už to bylo těžké,“ hodnotil kouč nejdříve v klidu.

Sejk je známý důrazným stylem, kdy dohrává souboje ve stoprocentním nasazení a obráncům nedá centimetr zadarmo. I díky této nátuře na jaře parádním způsobem vstoupil na prvoligovou scénu a pomohl pěti brankami zachránit Teplice. Reprezentant do 21 let má potenciál prosadit se i na evropské scéně, má atributy pro moderní fotbal, navíc se těší na „malé“ letní EURO.

Jenže tohle bylo za hranou a hlavně úplně zbytečné. Sejk kousek za půlící čarou špatně zpracoval míč, který mu vypíchl Růsek, a už nedokázal zastavit ostrý skluz. Průšvih byl na světě.

„Nemám pro to pochopení,“ prohlásil Horejš.

„Už jsem musel trošku zvednout hlas v kabině, protože tohle není normální. Dnes je takový trend v posuzování, takže ať se na mě nezlobí. Vím, že je to mladý kluk, jednou bude hrát velký fotbal, ale hráč jeho kvalit to musí uhrát jinak. Nelze tam takhle vletět, mrzí mě to,“ dodal trenér směrem k Sejkovi.

Kromě velkého počtu vyloučení a dohrávání utkání v oslabení je pro Jablonec problémem i zdravotní stav. Polidar, další host z Letné, odjel s vyhozeným ramenem sanitkou rovnou do olomoucké nemocnice. „K tomu Martinec, Krob, v pátek šel na operaci Pleštil...“ vyjmenovával absence Horejš.

Novou tváří v kádru je naopak ghanský stoper Ishaku Konda, jenž si na Andrově stadionu připsal prvoligový debut v jabloneckém dresu. Nutno dodat, že extrémně nepovedený.

Africký obránce kazil, penaltově fauloval Víta Beneše a málem se po jeho strčení rukama kopala ještě jedna pro Sigmu. Kouč však Kondu zná z Českých Budějovic, kam si ho za pomoci datové analytiky v zimě přivedl, takže nad ním rozhodně neláme hůl. Zvlášť když hrál naposledy v dubnu.

„Chceme mu dát čas na adaptaci, protože dlouho nehrál. Heidenreich byl na třech kartách, tak jsme ho chtěli pošetřit a zkusit Kondu. Bylo to pro něj v deseti těžké, hodili jsme ho do vody. Penaltový zákrok byl nešťastný, nejdřív zblokoval centr, pak tam šel tělem. Těžko říct, jaká byla intenzita,“ omlouval Horejš hráče, jehož pod Ještědem v tichosti zaregistrovali až na začátku září.