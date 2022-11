Priske chválil Panáka i tým: Ukázali jsme, že nejsme tak čitelní. Co Chorý?

Trenére, viděl jste na hřišti správnou reakci v kontextu prohraného derby?

„Ano, to bez pochyby.“

Nastoupili jste v jiné herní formaci. Jak složité bylo upustit od vaší filozofie?

„Vždycky je to těžké rozhodování, ale shodli jsme se, že musíme něco změnit, pokud chceme v Plzni vyhrát. Věděli jsme, že tu Sparta 11 let nevyhrála. Mám pro ni a trenéra velký respekt, viděl jsem je hrát doma i v Evropě a připadalo mi, že je jak mašina… Proto jsme si řekli, že uděláme něco jinak. Podali jsme výkon, který jsme nutně potřebovali. V některých pasážích by se mi líbilo, kdyby hráči plnili taktiku ještě lépe, ale bylo to složité utkání, vyhráli jsme ho a za to mají hráči náš kredit.“

Chtěli jste Viktorii změnami zaskočit?

„Mně se těžko říká, zda byla Plzeň zaskočená, to se musíte zeptat jejího trenéra, ale z mého pohledu jsme byli dobře připraveni na úvod zápasu, na vysokého útočníka Chorého i na nebezpečného Mosqueru. Eliminovali jsme nebezpečné plzeňské stránky. Taktická změna nám pomohla i ve druhém poločase. Škoda, že jsme neměli ještě více šancí, ale to už bych chtěl hodně. Vyhráli jsme tu po jedenácti letech. Tým ukázal správnou mentalitu a jsem za něj šťastný.“

Kdy jste došel k rozhodnutí, že uděláte změny a co vás pro definitivně přimělo? A může to být cesta i v dalších zápasech?

„Bylo to někdy v pondělí či úterý, kdy jsem viděl více záběrů z plzeňských zápasů. V tu chvíli jsem si uvědomil, že hráčům musíme na hřišti trochu pomoct. Někdy stačí jen drobná úprava formace a to byl přesně tento případ.“

A může to být cesta i v dalších zápasech?

„Po derby jsem dostal dotaz, co říkám na to, že jsme pro soupeře čitelní. Tentokrát jsme ukázali, že to s námi nebude zas až tak snadné, jak se mohlo zdát. Tato změna nám pomohla. A to jsme se ještě potýkali se zraněními. Na klíčových postech nám přibližně dva hráči chybí. Zda se této taktiky budeme dál držet, se teprve uvidí. Čeká nás Slovácko, další nepříjemný soupeř. Ale budeme se rozhodovat i podle toho, jakým stylem soupeři hrají. Nicméně je to pro nás alternativa.“

Podle Komise rozhodčích měl být Tomáš Chorý vyloučený za souboj s Asgerem Sörensenem. Jak jste tento incident viděl?

„Naprosto stejně. Byla to velká chyba. Viděl jsem to už o poločase a za mě to byla také červená karta. Říkal jsem to rozhodčímu, ale prý neměl signál od VARu. Je pro nás těžké s tím něco dělat v tu chvílí, kdy VAR nedělá, co by měl. Očekával jsem, že to bude mít standardní průběh jako při vyloučení Kuchty či Čvančary v minulých zápasech.“

Osm sparťanských trenérů před vámi v Plzni nedokázalo vyhrát… Dáte za odměnu něco do kabiny?

„Nepřemýšlel jsem nad tím, protože také jsem před dvěma týdny jako trenér prohrál derby velkým rozdílem, a před námi je další těžké utkání. Nejsem asi v pozici, kdy bych něco dával do kabiny. Můžeme si říct třeba po sezoně. Navíc bych byl nerad, aby chvála vyzněla jen pro sestavu a střídající hráče, protože ocenění si zaslouží i kluci z lavičky či ti zranění, kteří seděli na tribuně. Všichni mají v našem týmu svoji roli.“

Nemáte obavy kvůli případnému zimnímu odchodu Ladislava Krejčího? Podle spekulací z Nizozemska zaujal Feyenoord, kam už odešel Dávid Hancko.

„Láďa tu musí jednoznačně zůstat. Budu o tom mluvit přímo s ním i s Tomášem Rosickým. Pro naplnění našich cílů a ambicí je to strašně důležitý hráč. V našem herním stylu má důležitou roli, takže očekávám, že s námi zůstane i po zimní přestávce.“

Vystupujete jako klidný člověk, nicméně tentokrát to i s vámi na lavičce celkem šilo. Byl jste nervózní?

„Myslím si, že úroveň emocí z mé strany byla stejná, ale na druhou stranu to byl zápas, který člověk hodně prožívá. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu v lize, bylo téměř vyprodáno, vynikající atmosféra… Asi i ve mně bylo, že jsme chtěli odčinit to, co se stalo před dvěma týdny v derby. Jsem moc rád, že jsme českému fotbalu ukázali, že jsme stále tady a jdeme správným směrem. Je důležité, že jsme dokázali vyhrát velký zápas s velkým konkurentem.“

Po derby byli za nejisté výkony kritizováni mladíci Martin Vitík a Matěj Kovář. Jste rád, že i oni v Plzni odpověděli ve velkém stylu?

„Kluci ukázali charakter, o kterém jsem byl přesvědčený, že ho mají. Navíc prokázali správnou mentalitu, kterou každý hráč na této úrovni potřebuje mít. Jsou to dva skvělí kluci, v kabině se chovají příkladně a mají před sebou velkou budoucnost. Ale k derby… To zkrátka nevyšlo více lidem. Kluci v tréninku opravdu tvrdě dřeli a pracovali na sobě. Obzvlášť Viťas, který se neustále snaží zlepšovat. Líbilo se mi, že přidal na důrazu. V takových zápasech je to třeba. Má na to, aby se stal jedním z nejlepších stoperů v Česku. To samé Kovy – je mu sice už 22 let, ale jsem přesvědčený, že pokud bude pokračovat v takových výkonech, bude jednou reprezentační jedničkou. Ale pokud bych měl vyzdvihnout jeden výkon, což uznávám, běžně nedělám…

Koho pochválíte?

„Panyho. Filip Panák cítí v koleni spoustu bolesti, nicméně se přesto nevzdal a strašně dlouhou dobu bojuje. Je to skvělý kluk. Možná vás tolik nezaujal, ale pro mě byl jeden z klíčových elementů, proč jsme v Plzni vyhráli. Každý den tvrdě pracuje pro tým, každý den na sobě dře. Velký respekt pro něj.“