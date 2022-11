Expert Jirkal: Sparta se zlepšila i v nastavení hlavy. Vitík připomíná Zimu

Alespoň částečně dokázala odčinit čtyřgólový výbuch v derby na Slavii. Sparta vyhrála v Plzni (1:0) a ukončila jedenáct let dlouhé čekání na triumf ze západu Čech. Trenér hostů Brian Priske vsadil na systém se třemi stopery a tah mu vyšel. „Sparta soupeře překvapila rozestavením i disciplínou v organizaci hry. Ale jenom o tom to není…“ líčil ve studiu iSport.cz zkušený trenér Miroslav Jirkal.

Souboj rozhodl jediným gólem v závěru David Pavelka, třetí Sparta se přiblížila vedoucí Plzni na devět bodů. O titulu na Letné už radši nahlas asi nikdo nemluví, sobotní výsledek každopádně Priskeho tým udržel alespoň na dohled lídrovi tabulky. Opačné skóre a případná patnáctibodová ztráta už by byla fatální.

Miroslav Jirkal, který v minulosti působil jako asistent ve Spartě i ve Slavii, viděl ve hře Letenských proti derby zásadní rozdíly.

„Pro výkon bylo podstatné, že hráči běhali. Dokázali ovládnout střed hřiště, víc drželi míč. Ale není to jen o rozestavení. Jde o nastavení hlavy, tam vidím rozhodně určité zlepšení. Hráli agresivně a i kombinace po vápno soupeře měla hlavu a patu,“ hodnotil Jirkal, kterému chyběl jen lepší pohyb od útočných hráčů.

„Byl to spíš remízový zápas, Sparta výhry dosáhla trochu plzeňským stylem – sázka na pečlivou obranu a gól ze standardní situace. Pavelka byl na zadní tyči sám, bylo vidět, že na něj obrana Viktorie zapomněla,“ poznamenal druhý host studia, hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filípek.

Jirkal zdůraznil také nabitý program domácích, který duel mohl ovlivnit. „Je třeba vidět objektivní podmínky zápasu – Plzeň má za sebou těžký program. V posledních deseti dnech hrála dvakrát Ligu mistrů, mezitím měla další utkání. Sparta se mohla na soupeře dlouho chystat a využila toho,“ podotkl.

Oba experti ocenili výkon Martina Vitíka, který se oklepal z nepřesvědčivého představení v derby, kde hrubě chyboval před první inkasovanou brankou. Ve trojici s Filipem Panákem a Asgerem Sörensenem ovšem v sobotu pracoval spolehlivě.

„Pro hráče je vždycky skvělá zpráva, když po kritice podá vynikající výkon. On ho podal, nebál se vyvážet balony, byl konstruktivní. A nakonec se zamotal i do gólu, kde byl v klíčovém souboji. Potřebuje hrát a dostat do sebe zápasy. Ale je strašně důležité, že se nebojí míče, i po tom kiksu, co udělal. Trochu mi připomíná Davida Zimu, je podobně drzý,“ ocenil Jirkal. A s Filípkem se shodli, že i pro českou reprezentaci by bylo do budoucna dobré, aby devatenáctiletý stoper dál rostl.

Ligové čelo se díky výhře Sparty zamotalo, Slavia se v dnešním souboji s Baníkem může přiblížit lídrovi na jediný bod. „Myslím, že Plzeň už se nemůže dočkat zimní přestávky, program měla opravdu náročný, přibývají zranění. Hodně by mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby se hrálo ještě déle. Jestli by ztráty Viktorie přibývaly,“ uzavřel Filípek.