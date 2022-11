Fukal: Chorý jednal instinktivně, ale očekávám trest. Co zvládla Sparta?

Zasloužila si Sparta porazit Plzeň?

„Byla o gól lepší. Pro Plzeň jde o velice smolný výsledek, je to z její strany to nejhorší, co se jí mohlo stát. Pokud by vyhrála, Sparta by měla téměř jistě po titulu, velice obtížné by to bylo i pro Slavii. Také remíza by pro Plzeň byla plusem. Sparta ale zápas vyhrála, na jaře má Viktorku doma, dostala se zpátky na dostřel. Pořád ztrácí devět bodů, navíc má Plzeň ještě v týdnu dohrávku s Brnem, může se stát cokoliv. Oboustranně to nebyl dobrý fotbal, utkání chyběla větší kvalita. Ale takové zápasy nejlepších týmů občas bývají. Účel světí prostředky, Sparta ze zápasu získala maximum, nehledě na situaci s Tomášem Chorým. Možná mu komise dá trest a nezahraje si ve zbylých dvou podzimních zápasech, to Plzeň zase oslabí.“

Narážíte na Tomáše Chorého – souhlasíte s vyjádřením komise rozhodčích, že měl dostat po úderu do hlavy Asgera Sörensena červenou?

„V téhle době jsou všude kamery, situaci si můžeme tisíckrát rozebrat z různých pohledů. Sudí rozhodli v neprospěch obránce, že to karta nebyla. Když se na to podívám v klidu, přikláním se k tomu, že ať jako obránce, nebo jako útočník, když balon v tom momentu pořádně nevidíte, hlavičkujete instinktivně. Ale jakékoliv rozhodnutí člověk řekne, je špatně. Jedni řeknou, že jde o úmyslný faul, možná i chtění zranit druhého hráče, druzí mohou mluvit o dezorientaci hráče v dané situaci. V takové pozici hlavičkují útočníci i obránci instinktivně, myslím, že úmysl od Tomáše Chorého tam nebyl, chtěl zasáhnout balon a byl dezorientovaný. Bohužel trefil soupeře, což někdy k fotbalu patří.“