Baroš se opřel do sudích: Tendenční, mají notičky! Tvrdík reagoval

Veřejně se k fotbalovému dění vyjadřuje minimálně, v pondělí ale udělal výjimku. Milan Baroš (41) vystoupil v pořadu stanice O2 Sport Tiki-Taka. Legenda Baníku si nebrala servítky vůči rozhodčím, z jejichž strany přibývají v zápasech FORTUNA:LIGY chybné verdikty. „Četl jsem si rozhovor s panem Fraňkem. To podle mě nejsou chyby, to je tendenčně dané,“ reagoval na sobotní verdikt VAR v utkání Plzně se Spartou (0:1), který přešel úder hlavou Tomáše Chorého do Asgera Sörensena. Rozebíral se i faul Petera Olayinky v utkání Slavie s Baníkem (3:1), na Barošova slova reagoval šéf „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík.

Ve studiu O2 Sport se mimo jiných sešli předseda komise rozhodčích Radek Příhoda a legendární český útočník Milan Baroš. Zatímco Příhoda se snažil vysvětlit počínání českých rozhodčích a nastínil, jaké změny směrem k jaru chystá, Baroš otevřeně kritizoval přibývající sporné verdikty.

„Každé kolo se bavíme o tom samém, řeší se tři kluby - Slavia, Sparta a Plzeň. Nebrečím jako Baníkovec, i když jsme na Slavii prohráli podle mě neregulérním gólem (předcházel mu Olayinkův faul na Ndefeho). Spíš mi jde o to, že vždycky jsou bité menší týmy. Nevybavuji si, že by video zasáhlo a uškodilo těmhle třem týmům,“ pověděl druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace.

Baroš se i během aktivní kariéry opíral do rozhodčích tehdy řízených dvojicí Roman Berbr, Dagmar Damková. Stále si myslí, že i po změnách ve vedení na Strahově jsou někteří sudí ovlivnění.

„Je to tendenčně dané. Lidé, co na hřišti a u VARu rozhodují, mají notičky. Pokračuje to dál, je to škoda, divím se, že do toho sponzoři dávají peníze a akceptují to. Chyby se stávají, ale nestává se to každý týden. Nějací rozhodčí tam nemají co dělat, jelikož jsou spojení s Berbrem a Damkovou,“ naznačil směrem k šéfovi VAR Michalovi Benešovi.

Na jeho pozici se chystá změna, šéf komise rozhodčích Radek Příhoda ve studiu naznačil, že chce nového šéfa pro video. Beneše, jenž je funkci více než čtyři roky, by měl na přání komise rozhodčích podle informací deníku Sport a iSport.cz nahradit Libor Kovařík.

V pondělním pravidelném pořadu O2 Sport se rozebíraly především dva kritické momenty z víkendového kola FORTUNA:LIGY. Úder hlavou od Tomáše Chorého v zápase proti Spartě, kdy na konci prvního poločasu zasáhl dánského stopera Asgera Sörensena. Plzeňský forvard se brání, že úmyslně do soupeře nešel a chtěl hrát balon.

„Je to omáčka pro komisi rozhodčích a disciplinárku, aby dostal nižší trest. Vím, že na hřišti pracují emoce, kolikrát si člověk myslí, že se to přejde. Tady ale je vidět úmysl, jasně ho zasáhl. Pro mě je nepochopitelné, že pan Franěk (v zápase měl na starosti VAR) rozhodčího nezavolá, ať se na to jde podívat,“ kroutil Baroš hlavou. „Četl jsem si s ním rozhovor, rozum mi zůstává stát, že dokáže říct, že až dneska (v pondělí) vidí chybu. To podle mě nejsou chyby, to je tendenčně dané,“ zdůraznil.

Probíral se i zápas Slavie s Baníkem, kde domácímu gólu na 2:1 předcházel faul Petera Olayinky na Gigliho Ndefeho. „Rozhodčí (Tomáš Batík) to zvládl dobře, tolik do toho nevstupoval, neměl tam chyby. Ale tady byl měl být poslaný k videu, to je faul, Baník měl kopat přímý kop za stavu 1:1 a mělo se pokračovat dál. Pachuť tam je, verdikt dopadl zase pro tým z top trojky,“ řekla ikona Baníku. „Ať se pouští souboje, já mám rád tvrdou hru. Ale jestli z toho souboje padne gól a je tam jasný faul, od toho video je. Devadesát devět procent lidí to vidí, jedno procento ne, tohle mě zaráží. Šlápne ho a trefí na lýtko, to jsou vlastně dva fauly,“ dodal.

Na Barošovy výroky zareagoval ještě v pondělí večer na Twitteru Jaroslav Tvrdík. „Po dlouhé době jsem sledoval pořad Tiki-taka. Velký respekt předsedovi komise rozhodčích Radkovi Příhodovi. Milanovi Barošovi, který celý večer hájil svoje rozhorčení k “faulu” před druhým gólem, bych jen vzkázal - dle tohoto záběru je z velkého zářezu jen velká simulace,“ napsal šéf Slavie.

Odvolává se na záběr, který má dokazovat, že Olayinka protihráče netrefil. Pohled z druhé strany ale ukazuje, že Olayinka nohu Ndefeho nohu naopak zasáhl a faul se měl pískat. Také proto VAR používají více záběrů, aby mohli sporný zákrok co nejlépe rozklíčovat.

