Prohra Plzně se Spartou? Velkorysost při rozehrávce. Pasivní blok není sexy

Co prozradila výhra Sparty 1:0 na trávníku plzeňské Viktorie? Že pasivní recept z Ligy mistrů vede dolů a ne nahoru. Letenští by naopak neměli, a nejen kvůli tomu, tříbodový import ze Štruncových sadů po jedenácti letech přeceňovat.

Nedávno Viktoria Plzeň bilancovala podzimní účast v základní skupině Ligy mistrů. Šest porážek, nula bodů, skóre 5:24. Tato fakta přiřadila týmu Michala Bílka titul nejhoršího celku všech skupin a jednoho z nejhorších v historii Champions League.

Jinak řečeno, Plzeň se na nejprestižnější evropské klubové scéně přesvědčila, že pasivní hlubší obranný blok a dlouhé míče (především na Tomáše Chorého) už nejsou sexy. Zahraniční média to shrnula do sloganu – neškodné mužstvo.

Navzdory tomu Plzeňští proti Spartě vyrukovali se stejnou taktikou. Bez vyššího, natož vysokého presinku. Tedy bez snahy o zisk míče co nejblíže od letenské branky a tím pádem i o lepší podhoubí pro úderné útoky.

Malá exkurze do metriky PPDA, která měří obrannou aktivitu oproti soupeři v úvodních 60 % hřiště. V Lize mistrů činila průměrná plzeňská hodnota v této škatulce 16,59. To znamená, že viktoriáni umožnili protivníkům téměř 17 přihrávek, než jejich držení míče přerušili defenzivní činností. V domácím zápase s Barcelonou, ve kterém sklidila Plzeň chválu za odvahu, se její PPDA vyšplhalo na 18,18, což je známka velmi chabého presinku.

V duelu se Spartou Plzeňští na tuhle strategii navázali. Měli PPDA 11,25. Sparťanské napadání bylo o fous výraznější (10,74), ale ani v případě hostí nešlo mluvit o kvalitním provedení zbraně, která nesmí chybět u konkurenceschopného celku. Pro srovnání: Barcelona ve Štruncových sadech nenechala domácí udělat ani 7 přihrávek (PPDA 6,47), než si vzala míč opět do své moci.

Letenští tak mohli při rozehrávce svobodně dýchat. Využili toho před rozhodujícím Pavelkovým gólem ze standardní situace. Nejspíš by k ní nedošlo, kdyby Panák nemohl v poklidu a bez dotírajících domácích hráčů adresovat diagonální pas ze středového kruhu do prostoru pravého křídla, kde byl nastartovaný halvbek Mejdr (viz snímek).

Stopeři Sparty měli klid na rozehrávku • Foto iSport.cz

Ten poté lehce oklamal Mosqueru, který ho bránil jeden na jednoho, a Sparta se po odrazu míče od kolumbijského legionáře dočkala rohového kopu. Z něj sice ještě nepadla branka za Staňkova záda, leč Pernica balon odvrátil podruhé na roh, který už skončil klíčovou Pavelkovou trefou.

Sparťané se po ní mohli radovat z povzbudivé výhry. Zároveň si však musí zanalyzovat, proč nevyužili volné rozehrávky k vytvoření si více šancí nebo proč jim na hřišti vznikaly díry, kterými soupeř, naštěstí pro ně, pohrdl.

Vedení Plzně už ví, že modernizaci hry se ve Štruncových sadech nevyhnou, pokud se chce klub udržet na výsluní.