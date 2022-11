Upřímný Baroš: Boleslav byla omyl. Šílený, Jarolím mě každé ráno vážil

Z ostravského Baníku se odrazil do velkého fotbalového světa a taky se pak do milovaného klubu vrátil. Jenže v éře majitele Petra Šafarčíka to bylo pro Milana Baroše spíš k vzteku a v roce 2015 se poroučel.

„Já jsem musel odejít, v Baníku byl Šafarčík a tahle banda, (Matouš) Hába, který tam je bohužel dodneška, mladý Šafarčík (syn Michal)...“ popisoval Baroš v Tiki Taka. „Já jsem po posledním zápase s Duklou řekl, že Baník je vykrádán. Vykrádán byl, já jsem tam tehdy dal i svoje peníze (asi milion korun na dlužné výplaty), za to se jezdívalo na dovolené, tehdy se to vůbec nedostalo do kabiny,“ štve ostravského patriota dodnes.

„Končit s kariérou jsem nechtěl, tak jsem šel do Boleslavi. To byl špatnej krok, tam jsem vůbec neměl chodit,“ chytal se Baroš ve studiu za hlavu. V Boleslavi strávil jednu sezonu. „Ten rok byl šílený... Já jsem neměl ani sílu dojít na hřiště. Každé ráno mě (tehdejší trenér Karel) Jarolím vážil, když jsem měl o půl kila víc, tak mi řekl: Ty vole musíš shodit...“ popisoval vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.

Kanonýr Baroš. Podívejte se na všechny jeho góly od návratu do Baníku Video se připravuje ...

„Já jsem večer chroustal mrkve jak nějaký zajíc. Bylo mi 33 let a říkal jsem si, jestli to mám zapotřebí,“ vracel se Baroš k martýriu s koučem, který je vyhlášený svým přísným přístupem k životosprávě. „Pak jsem dostal červenou na Spartě po dvou žlutých, tak mě odpálil. Ani lidsky jsme si nesedli, byla mezi námi špatná atmosféra,“ vzpomínal 41letý rodák z Vigantic s tím, že by prý tehdy radši skončil s fotbalem, než aby v Mladé Boleslavi pokračoval.

„On má výborné tréninky, ale lidsky jsme si nesedli. Já jsem nebyl připravenej na to, že mě bude ve 33 letech někdo buzerovat, že mám odpoledne o půl kila víc... Já jsem jel na trénink hladový a bál jsem se napít vody,“ rozčiloval se Baroš ještě po letech.

Ze středních Čech tak zamířil ještě na sezonu na sever. „Liberec byl fajn, tam byl Jindra Trpišovský, to bylo super. Hráli jsme i Evropu... Já jsem chtěl po Boleslavi končit, Jindra mě ještě přemluvil,“ přiznal Baroš.

Mezitím ale přišly i změny v Baníku, který v roce 2016 koupil Václav Brabec. A baníkovec tělem i duší se ještě potřetí vrátil na místo činu. Za tři sezony nastřílel v 58 ligových zápasech šestnáct gólů a s týmem to dotáhl do finále domácího poháru. V roce 2020 pak definitivně ukončil kariéru.