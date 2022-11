Stanciu a Slavia? Je prioritou jejího soupeře z KL, tomu už prý dal slib

Nicolae Stanciu. Tohle jméno by mohlo znovu zefektivnit ofenzivu fotbalové Slavie. Alespoň se o tom hovoří, navíc o záložníkově údajném zájmu opět oblékat červenobílý dres promluvil hráčský agent Pavel Zíka. Eminentní zájem o středopolaře, jenž z Edenu v lednu odešel do čínského klubu Wu-Chan Three Towns, však projevuje tým z jeho vlasti a protivník Slavie ve skupině Konferenční ligy CFR Kluž. Stanciu mu měl podle serveru prosport.ro dokonce dát pevný slib, že pokud se vrátí do rumunské ligy, tak jedině ve službách jejího posledního mistra.

Čínské angažmá už je druhé, na které Stanciu vyrážel z FORTUNA:LIGY. Poprvé ze Sparty odešel do saúdskoarabského Al Ahlí. Odtamtud ho vykoupila Slavia a zdá se, že Stanciu hodlá znovu lukrativní štaci opustit.

Ačkoli si v Rumunsku získal jméno coby hvězda FCSB, někdejší Steauy Bukurešť, nyní prý má mnohem blíž do Kluže. Ta by ho ráda získala už pro jarní boje v Konferenční lize, kam se dostala také na úkor pražského klubu. Stanciu by byl vítanou posilou pro předkolo play off, kde čeká italské Lazio.

To není špatná motivace, navíc Kluž má ambice být úspěšná doma i na mezinárodní scéně také nadále. „Stanciu je naší prioritou! Chtěl jsem ho už v lednu, v té době ale nebylo možné transfer uskutečnit. Jsme ochotni napnout veškeré síly, aby se to povedlo nyní, ale záleží také na přestupní částce,“ prohlásil pro server sportpro.ro klubový boss Nelutu Varga. Do Číny při tom Stanciu odcházel za cca sto milionů korun.

Pokud jde o Slavii, trenér Jindřich Trpišovský často zmiňoval Stanciův přínos: vedle gólů a asistencí i předfinální přihrávky. Označil ho také za jednoho z nejlepších hráčů, které vedl. Slavia by takový typ fotbalisty potřebovala zvláště při častých absencích Lukáše Provoda a Petra Ševčíka.

„Víme, že jeho prioritou jsou peníze, za tím jde. Proto odešel už do arabského světa, kde pak nebyl spokojený. Teď asi zase cítí, že to není ideální,“ glosoval ve videomagazínu LIGOVÝ INSIDER možné opětovné spojení expert Roman Pivarník. „Má obrovskou kvalitu, ve Slavii ukázal, že jeho přístup je v pořádku. Hodně by jí pomohl, i když je to finančně náročný hráč.“