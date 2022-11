Lingr: Teď to šlape skvěle. MOL Cup v Karviné je pro mě vrchol sezony

Ve Zlíně to šlo až nečekaně hladce, co?

„Jsme rádi za to, jak jsme zakončili ligový podzim. Věděli jsme, že Plzeň ztratila. Nezbylo nám nic jiného než vyhrát a předvést dobrý výkon. To se nám povedlo. Do utkání jsme skvěle vstoupili. Po nacvičené akci z autu mi to Venca (Jurečka) skvěle sklepl a já jsem tam byl kupodivu úplně sám. Do poločasu jsme přidali další dva góly. Takhle jsme si to představovali. Pak už jsme to dohráli.“

Bylo na začátku páté minuty rozhodnuto?

„Asi jo. Řekli jsme si, že když dáme gól, asi bude po zápase. Máme s tím zkušenosti. Po druhé brance už asi nebylo o čem. Ale Zlín měl taky šance a Koly (Ondřej Kolář) nás podržel. Jsme rádi, že má nulu. Oni taky mohli dát dva góly. Nebylo to jenom na jednu bránu. Musím říct, že byl skvěle připravený trávník. Na to, že je konec podzimu. Takže pochvala pro trávníkáře.“

Trenér Jindřich Trpišovský říkal, že je tým nyní v optimu. Souhlasíte?

„Podle mě přišel zlom po zápase s Boleslaví, kdy jsme to v deseti otočili na 2:1. V kabině byla super nálada. Teď je i na hřišti, šlape to skvěle. Teď to jen potvrdit v pátek v MOL Cupu v Karviné. Pro mě je to asi vrchol sezony. Strašně se na to těším. Karvinou pořád sleduju. Doufám, že to na jaře zvládnou a postoupí zpátky do první ligy. Myslím, že na pohár přijde dost fanoušků. Každý zápas je zrádný. Ale když k tomu přistoupíme jako ve Zlíně, nebude o čem a zvítězíme.“

I vy osobně se cítíte výborně? Kromě dvou branek jste měl asistenci na Olayinkův zásah.

„Dal jsem důležité góly, které pomohly k vítězstvím. Jsem rád, že jsem docela produktivní. Je to super. Nějak tak si to představuju. Kluci asi ani nečekali, že budu ten přímák kopat já. Ale cítil jsem se na to a hezky jsem to tam poslal. Oli to chytře trefil o zem.“