Podry: Plavšič za výhru ve Sportce a Priskeho práskání bičem

Že byla na pár stadionech v posledním podzimním kole mlha, ještě neznamená, že nebylo vidět nic extra. Tak třeba výkon baníkovce Srdjana Plavšiče proti Bohemians, jehož by kolega Jan Laštůvka za výhru ve Sportce koupil na vlastní pěst. Ale asi neví, že by ho pak musel i každý měsíc živit, a na to už i Sportka může být krátká…