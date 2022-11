Škola má přednost. Baník rozvázal smlouvu s talentem, chce studovat

Kubala, který prošel mládežnickými reprezentacemi, v minulosti už zhruba rok působil v dorostu Baníku. V létě absolvoval s týmem přípravu, v úvodu sezony však odešel hostovat do Vyškova, za který v druhé lize odehrál sedm utkání.

Předtím byl v Udine s výjimkou krátkého hostování ve Vyšehradu pět let. Několikrát se dostal do zápasové nominace A-týmu, ale do utkání italské ligy nikdy nezasáhl.