TOP 50 talentů: další klenot Slovácka, nástupce Kadeřábka i zlobivé dítě | iSport.cz

POŘADÍ OD 41. DO 50. MÍSTA | Tomáš Kalas, Dominik Mašek, Václav Černý, Martin Graiciar a David Heidenreich, to jsou dosavadní vítězové tradiční ankety TOP 50 teenagerů, jejíž osmý ročník dnes v deníku Sport odstartoval. Hlasovali trenéři reprezentací U20, U19, U18, U17 a U16 a kouči všech 16 účastníků I. ligy staršího dorostu (U19). V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2000 a mladší, vítěz bude znám v pátek.

50. Šimon Gabriel

18 let

obránce

Plzeň

Bilance v I. lize: 0/0

Před dvěma roky dal vale dvojčeti Adamovi i Spartě, jeho odchod do Plzně byl hodně pikantní. Teď na zimní přípravu povýšil do áčka. „Měl by se začít učit velký fotbal,“ okomentoval to šéf klubu Adolf Šádek.