Lídři všech týmů podle iSport Indexu: Slavii táhne Masopust, vládnou i beci

Před sezonou by na něj asi vsadil málokdo, Jakub Řezníček ale prožil parádní podzim. Brněnský útočník kromě tabulky střelců vévodí i celkovému pořadí iSport Indexu , který hledá hráče s největším ofenzivním přínosem ve FORTUNA:LIZE. Druhý je Jhon Mosquera z Plzně, třetí Srdjan Plavšič, jenž ožil v Baníku. Projděte si, kteří tři fotbalisté jsou podle iSport Indexu nejlepší v každém z šestnácti ligových klubů.

Jestli někdo čekal Tomáše Chorého, nejlepšího střelce mužstva a druhého v celé lize, je na omylu. Jemu totiž naskakuje index pouze za střely, to Jhon Mosquera je mnohem komplexnější hráč. Kromě Milana Havla a Luďka Pernici Chorého předskakuje i Adam Vlkanova.

Být tak Petr Ševčík, ale i Lukáš Masopust zdravější… I přes tento limit ale oba táhnou podle indexu své mužstvo v přínosu pro jeho ofenzivu. Následuje je Ondřej Lingr, všichni tři patří do první desítky v celkovém pořadí, což vyplývá i z obecné síly Slavie v útoku.

Casper Höjer, na podzim podle individuální statistiky, ale i podle iSport Indexu nejlepší levý bek v lize. Velmi slušně si vede i posila do středu obrany Asger Sörensen, jenž sbírá body za progresivní přihrávky, ale i za góly, dal už tři.

Tahle tabulka je velmi zajímavá na samém vrcholu, Mojmír Chytil je totiž v kurzu pro zimní přestupové období. Přesune se do Slavie, nebo do Viktorie Plzeň? Každopádně jeden z těchto dvou klubů si bude moct pochvalovat jeho přínos pro ofenzivu.

Teplice - Pardubice: Čihák dotlačil balon z rohu až do sítě! 2:0 pro Východočechy

Jasně, tady se to úplně nabízelo. Táhnou Bohemians, jsou nahoře i v indexu díky své produktivitě a obecně střelecké snaze. Roman Květ a David Puškáč ale dost možná přes zimu v mužstvu nevydrží, a tak bude trenér Jaroslav Veselý potřebovat nové borce na ofenzivní přínos.

Na úvod soutěže by Slovácko radši zapomnělo, ale zase si užilo skupinu Konferenční ligy. Když se výsledkově nakonec přece jen zvedlo, měl na tom velký podíl Marek Havlík, tvůrce hry, od jehož kopaček jde každý zápas spoustu přihrávek.

Liberec – Hradec Králové: Mick Van Buren prostřelil Reichla a poslal Slovan do vedení 1:0

Ze Slavie na hostování přišel až v průběhu sezony, stihl osm zápasů, ale všechny v Ostravě uhranul. A patří i ke špičce v celé soutěži. Teď se řeší, jestli Srdjan Plavšič v Baníku zůstane, nebo jestli náhodou nebude použit při výměně za Ladislava Almásiho, ale to je nepravděpodobné.

Vlašimi za senegalského útočníka poslaly Teplice sotva tři miliony korun, trefa jako blázen. Velmi brzy se může stát zajímavým artiklem i pro lepší tuzemské kluby, ne-li ty úplně nejlepší. Abdallah Gning je vhodný typ do brejkové hry, taky slušně zakončuje.

České Budějovice

Lukáš Havel

6.69 (10. celkově)

obránce

15 zápasů

Martin Králik

6.04 (40. celkově)

obránce

16 zápasů

Benjamin Čolič

6.00 (41. celkově)

obránce

13 zápasů

Obránce, obránce, obránce… To není dobrá vizitka pro jihočeské střelce. Vlastně ani žádní nejsou, nejlepším je se třemi góly právě stoper Lukáš Havel společně se záložníkem Lukášem Čmelíkem. Pokud by se Dynamu podařilo zlepšit herní projev, mohl by z toho těžit Patrik Hellebrand.