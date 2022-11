Chytil do Slavie? Jednáme, řekl Paska. Ale do hry vstoupil další velký hráč

Tyhle dny patří jemu. Na hřišti i mimo něj. Mojmír Chytil ve středečním přátelském utkání proti Faerským ostrovům (5:0) uhranul hattrickem, v zákulisí se paralelně s tím řeší jeho další budoucnost. „Mohu potvrdit, že s Olomoucí jednáme. Věřím, že dojdeme k dohodě, která bude uspokojivá pro všechny strany,“ potvrdil pro web iSport.cz hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM. V první řadě zájemců zůstává Slavia, ale pozor, do hry čerstvě vstoupil další velký hráč.

Když ve středu dopoledne sedal v Praze do auta a nabral směr Olomouc, nemohl přední agent Pavel Paska tušit, co se stane večer. Mojmír Chytil totiž potřeboval pouze poločas, aby do defenzivy Faerských ostrovů zasekl hned tři sekery. Bravurní entrée v reprezentačním trikotu!

„Těmi třemi góly mi Mojmír moc nepomohl,“ pousmál se Paska.

Jen několik hodin před výkopem reprezentačního mače se totiž na Hané usilovně diskutovalo. Jak už ostatně redakce iSport.cz v minulých dnech několikrát opakovala, o Chytila jeví eminentní zájem Slavia. Dokonce tak velký, že na jejím seznamu posil přeskočil i Ladislava Almásiho z Baníku.