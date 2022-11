Tři posily pro Slavii! Ale Stanciu mezi nimi nebude, Květ má blízko do Plzně

Kluž nabízí plat 500 tisíc eur ročně, Slavia prý 1,8 milionu, takže bezmála 50 milionů korun. Tohle se píše v Rumunsku o Nicolae Stanciovi a o zájmu tamního CFR a „sešívaných“. Při ověřování této informace ale server iSport.cz a deník Sport zjistili, že je daleko pravdě. Je nepravděpodobné, že by se 29letý záložník vrátil do Edenu. A brzy se rozhodne i o osudu Romana Květa z Bohemians, jenž má být blízko angažmá ve Viktorii Plzeň.

Návrat Nicolae Stancia z čínského Wu-chan Three Towns do Evropy podle všeho neproběhne po vyšlápnuté cestě do Edenu, ale jinam. Navzdory tomu, že hráčova agentka Anamaria Prodanová tvrdí rumunskému serveru AS opak.

„Rumunský klub si Stancia nemůže dovolit, šance, že s ním dosáhneme dohody, je nulová,“ říká a za důvod označuje právě skoro čtyřikrát lepší nabídku od Slavie.

Jenže podle informací iSport.cz a deníku Sport se k ničemu takovému „sešívaní“ nerozkývali. Tuto verzi pak v osm ráno potvrdil i předseda červenobílých Jaroslav Tvrdík suchou a stručnou větou:

„Nesmysl, žádná jednání neprobíhají.“

Slavia totiž v zimním přestupním období cílí jinam. Ví se o zájmu o Mojmíra Chytila, na něhož uplatňuje své přesvědčovací schopnosti i kouč Jindřich Trpišovský, v tomto případě by měl český vicemistr celkem bez potíží přetlačit Viktorii Plzeň, která kolem čerstvého reprezentanta taky obíhala.

Naopak úspěšnější bude lídr FORTUNA:LIGY s Romanem Květem, střelce Bohemians patrně získá šéf Západočechů Adolf Šádek za aktivovanou výstupní klauzuli okolo čtrnácti milionů korun. I na tom se shodují zdroje Sportu, že od Květa Slavia couvla.

Z Bohemians ji zajímá spíše Petr Hronek, o něhož jednou stála už v minulosti, dalším bodem červenobílého zájmu by měl být mladoboleslavský univerzál David Pech. Jeho velkou výhodou je, že kromě střední zálohy zvládá i hru na pravém beku.

Chytil, Hronek, Pech… Ale ne Stanciu.