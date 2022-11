Unikátní bek v české lize. Pech má potenciál na zahraničí, ale i chyby

Davida Pecha již můžeme zařadit mezi největší talenty, kteří momentálně hrají v české lize. A vůbec nevadí, že o něm novináři nikdy nenapíšou oslavné články a ani nikdy nebude největší hvězdou týmu. 20letý rodák z Brandýsa nad Labem se nenápadně probil do základní sestavy Mladé Boleslavi a své místo si pevně drží. Do všech ligových utkání v letošní sezoně nastoupil v základu a drtivou většinu také dohrál. Nastupuje na pravém obránci či o něco výše na wingbecku, mihl se také ve středu pole či na křídle.

Nejvíce zaujal na pravém beku či wingbecku. Nejedná se však o typického českého krajního obránce disponujícího velkou fyzickou připraveností a skvělou prací v obou vápnech, kterému však schází technické dovednosti. Pech je v mnoha ohledech naprostý opak – v Česku unikát.

Vyvezení míče, rychlé otočení se v zúženém prostoru, zaseknutí, posouvání hry směrem dopředu, prostrkávání míče… Jakožto bývalý střední záložník ovládá širokou paletu ofenzivních schopností a spolu s Matějovským a Ladrou táhne postupný útok Mladé Boleslavi. Pech se na pravém beku nepohybuje pouze na lajně, ale často se posune do středu pole, odkud může ještě více využít vysokou herní inteligenci.

V Česku je pohyb krajních obránců blíže středu pole stále ještě jen sporadicky vídaný jev, takže Pech soupeře často překvapí. Otevřít soupeřovu defenzivu pomáhá kromě přihrávek také driblink do středu pole. V letošní sezoně se na pravém beku pokusil o 4,16 driblinku na 90 minut, což je suverénně nejvíce mezi 19 prvoligovými pravými obránci, kteří v aktuální sezoně odehráli více než 500 minut. A pouze dva (Tomič, Douděra) zaznamenali více progresivních běhů s míčem než Pech (2.27 na minut)!

Pech má skvělý driblink a i díky vynikající herní inteligenci soupeře často překvapí vyvezením míče do středu pole • Foto Sport

Finální čísla však nejsou žádná sláva. Důvod? I na wingbecku chce raději kombinovat a hledat průnikové přihrávky než centrovat – zaprvé kvůli herní roli, zadruhé kvůli horšímu centru. Do vápna poslal z pozice pravého beka či wingbecka průměrně 3,25 centru na 90 minut (průměr mezi již zmíněnými 19 pravými beky) s 34,9procentní úspěšností (také průměr).

Pech posílá i ve finální třetině raději průnikové přihrávky než centry. Občas však situace moc komplikuje • Foto Sport

Gólovost nepatří mezi silné stránky, ale ani mezi ty slabé. Pech si vypracoval 0,08 xG (očekávané góly) na 90 minut, což je nadprůměr, ale kdyby řešil finální fázi o něco jednodušeji… Přílišné komplikování situací ve vápně je jedna z mála ofenzivních slabin 20letého mládežnického reprezentanta.

Pech oplývá kromě vynikající ofenzivy také velmi solidní defenzivou. Zatímco v ofenzivě prodává svou herní inteligenci, v defenzivě poctivost. Není agresivním typem beka, který by získával plno míčů (7,1 na 90 minut, 17. z 19), ale ani nepropadá a nechybuje. Díky své buldočí povaze obstojí i mezi výrazně vyspělejšími hráči a v soubojích má 51,8procentní úspěšnost, což je mezi pravými beky nad 500 odehraných ligových minut průměr (11. z 19). Problém nastává ve vzduchu. Pech vyhrál pouze 22,2 % vzdušných soubojů, což je suverénně nejhorší úspěšnost v námi zvoleném vzorku pravých beků.

Jedná se však o jedinou viditelnou slabinu, na které musí zapracovat. Prvořadě by však měl rozvíjet své schopnosti tvůrce hry. Byla by velká škoda, pokud by nepiloval své unikátní silné stránky a postupem času by je ztratil jako mnoho českých talentů. Český fotbal potřebuje více herně inteligentních hráčů s potenciálem prosadit se i za hranicemi a Pech patří mezi poměrně úzký počet hráčů, kteří tímto potenciálem disponují!