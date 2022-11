Mistr blízko první posile! Do Plzně míří kometa Květ, řeší se už jen částka

Redakce iSport.cz o tom informovala už v polovině listopadu, nyní je to prakticky jisté. Záložník Roman Květ se stane novou posilou Viktorie, kam míří z Bohemians. Dotahují se už pouze poslední náležitosti, mimo jiné i způsob vyrovnání mezi kluby. Produktivní záložník má sice ve smlouvě výstupní klauzuli, ve hře je ovšem i varianta, že by Plzeň transferovou částku ponížila hráčskou kompenzací.

Fotbalisté Bohemians ve středečním utkání Tipsport ligy přestříleli Liberec 4:3. Roman Květ u toho nebyl, v nominaci na zápas se vůbec neobjevil. A do budoucna se na tom nic nezmění. Produktivní záložník má namířeno do Plzně, která o něj dlouhodobě jeví eminentní zájem.

„Květův přesun do Viktorie se dá považovat za hotovou věc. Už se ladí jen některé formality, následně nic nebude bránit oficiálnímu představení,“ uvedl zdroj z okolí obou klubů.

Čtyřiadvacetiletý středopolař během podzimu výkonnostně vyletěl, dohromady nasázel devět gólů. Tedy o jeden víc, než zvládl v součtu za předchozí tři sezony v zelenobílých barvách Bohemians.

Vedení vršovického klubu si svou oporu v předstihu pojistilo už v létě, kdy do nové smlouvy zakomponovalo výstupní klauzuli ve výši 600 tisíc eur (přibližně 14,6 milionu korun). Částka to není náhodná, do značné míry kopíruje letní nabídku druholigového belgického klub Racing White Daring de Molenbeek 47. Ta byla ale velmi rychle smetena ze stolu.

Přesto není jisté, že právě takovou sumu Viktoria do Ďolíčku za Květa pošle. Ve hře je totiž i varianta hráčské kompenzace, která by transferovou částku srazila.

Právě tohle je nyní téma diskuzí mezi oběma kluby. Jakmile dojdou ke konsensu, nebude nic bránit transfer oficiálně oznámit. Samotný hráč už je na Plzeň nastavený a počítá s tím, že od jara oblékne její dres.

„Rád bych Romana viděl v zahraničí,“ přiznal před několika dny v rozhovoru pro iSport.cz šéf Bohemians Darek Jakubowicz. Tato vize se ale téměř jistě nenaplní. Květ zůstane v tuzemsku, jen se přesune na mnohem lukrativnější adresu.

Kolem tahouna „klokanů“ kroužily rovněž Slavie se Spartou, když ale došlo na lámání chleba, ke konkrétním krokům nepřistoupily. Viktoria naopak ano, a proto je nyní blízko své první zimní posile.