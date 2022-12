Olayinkova repríza: Turecko, nebo smlouva ve Slavii? Řeší se i příchody

Seriál o Peteru Olayinkovi má po půl roce nové pokračování. Nebo je to spíš repríza… Příběh je totiž docela podobný, znovu se o něj zajímají turecké kluby, tamní média zmiňují nejčastěji Fenerbahce, kam by se podle nich měl ze Slavie přesunout už v lednu. Zdroje deníku Sportu a webu iSport.cz z hráčova okolí tvrdí, že tento přestup je možný, ovšem stejně jako to, že 27letý záložník podepíše v Edenu novou smlouvu, k čemuž zatím nedošlo. Ta stávající mu končí v červnu příštího roku.