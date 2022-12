Změny ve vedení Slavie: Tvrdíkův muž na odchodu, jak se přelijí pravomoci?

První muž Jaroslava Tvrdíka, místopředseda představenstva a generální ředitel Slavie Tomáš Syrovátka, zvažuje konec v klubu. Podle informací deníku Sport si vybírá až dvouměsíční dovolenou, která bude zasahovat do startu jarní ligové části. Není jisté, v jaké roli, případně jestli vůbec se do Slavie vrátí. Do představenstva se mezitím posouvá Martin Říha, současný generální sekretář a ředitel sportovního oddělení a taky kandidát na případné úplné nahrazení Syrovátky.