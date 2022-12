Rošáda ve Spartě? Asistent Nörgaard může dostat zelenou k odchodu, ale...

V létě přicházeli do Sparty jako úderná jednotka. Brian Priske převzal letenský tým společně s asistentem Thomasem Nörgaardem, u kterého bylo předem zjevné, že bude mít výrazné kompetence. Odborník, jenž měl na starost především ofenzivu, by ale už po půl roce mohl Prahu zase opustit. Na stole mu totiž leží nabídka ze Sönderjyske, kde by mohl plnit roli hlavního kouče. Sparta mu podle informací redakce iSport.cz vystaví zelenou v případě, že se domluví na příchodu jiného asistenta, o kterého Priske stál už v létě. Jednání běží.

Na hřišti ho nepřehlédnete. Při zápase a už vůbec ne během tréninku. Thomas Nörgaard žije fotbalem, je to emoční typ kouče, jenž si dokáže hráče získat na svou stranu. S Brianem Priskem vytvořil na Letné velmi silný tandem.

„Vždycky jsem si zakládal na tom, abych měl v realizačním týmu kolegy, na které se mohu naprosto spolehnout. Thomas tohle totálně splňuje,“ hlásil Priske po letním příchodu do Sparty.

Nörgaard, jenž v minulosti vedl coby hlavní trenér Lyngby či Boldklubben af 1893, dostal na starost především ofenzivní složku hry. Během letní přípravy mimo jiné řešil, jak účinně využít silné útočníky Jana Kuchtu s Tomášem Čvančarou tak, aby z toho měl tým co největší prospěch.

„Jako trenér na hřišti chcete mít to nejlepší. Pokud nám to vyjde na dva útočníky, nemáme s tím vůbec problém. Budeme k tomu přistupovat i na základě soupeřů a předpokládané typologie útočníků. Podle situace. Pro nás je důležité, že máme do útoku kvalitu,“ vykládal během soustřední v rakouském Bad Kleinkirchheimu.

Kuchta? Příšerný pro soupeře a důležitý pro náš styl, říká Priskeho asistent Norgaard Video se připravuje ...

Od jara už to ovšem možná bude mít v gesci někdo jiný. O Nörgaarda totiž projevilo vážný zájem Sönderjyske. Druholigový klub z Dánska potřebuje nutně obsadit uvolněný post hlavního trenéra a zacílilo právě na Priskeho asistenta.

Co na to Sparta? Podle informací redakce iSport.cz dá Nörgaardovi zelenou k odchodu. Ale pouze v případě, že se povede dotáhnout příchod jiného asistenta, o kterého Priske stál už v létě. Tehdy to bylo nehratelné, protože preferovaná osoba nebyla k dispozici. To už nyní neplatí, vše je tak otázkou dalších jednání.

V tuhle chvíli je tak jisté pouze to, že po boku Priskeho zůstává další asistent Luboš Loučka. Kdo bude třetím do party, o tom rozhodnou následující dny či týdny.