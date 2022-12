Novinky v Baníku: posily do kanceláří, objev nepřijde. A Plavšič s Caduem...

Konsolidovat kádr a nedopustit překotné změny... Jak se daří novému šéfovu sportovního úseku Baníku Luďku Mikloškovi plnit své cíle, které si dal při výrazném nástupu do klubu? Smlouvy prodloužilo několik mladých hráčů, do kanceláří na Bazalech míří vyhlédnuté nové tváře. Klíčové ovšem bude, zda se podaří udržet i pro jaro Srdjana Plavšiče a Brazilce Cadua. Jak se podle informací deníku Sport a webu iSport.cz situace vyvíjí? A co druholigový tahák Vasil Kušej?

Na začátku listopadu web iSport.cz informoval o tom, že šéf sportovního úseku Luděk Mikloško dal nabídku Tanasu Papadopulosovi , bývalému kolegovi z agentury Sport Invest, aby posílil skauting Baníku. Otec karvinského útočníka Michala se podle redakčních informací rozhodl výzvu dlouholetého kamaráda přijmout a od 1. ledna 2023 oficiálně rozšíří management ostravského klubu. Dvojice Mikloško, Papadopulos spolu bývala k vidění na zápasech mládežníků pravidelně, lidsky si rozumí. Teď je v plánu, že z jejich spolupráce bude těžit Baník. Do kanceláře na Bazalech míří na plný úvazek i Matěj Šturala, organizátor oslav 100 let od založení slezského celku se stane šéfem marketingu, PR a fanshopu.

V druholigové Opavě se stále řeší vlastnická struktura, podle posledních zpráv by do SFC chtěly už nejen sponzorsky, ale také majetkově vstoupit firmy A. I. K., ALT X DISTRIBUTION a #BILKOVCI. Právě na ekonomické stabilitě závisí sportovní stránka i ambice, i proto zatím klub neoznámil trenérského nástupce Romana Westa. Měl padnout příchod Jana Jelínka, jenž byl ve Zlíně nahrazen Pavlem Vrbou, ale stále rezonuje jméno Davida Oulehly. Asistent Pavla Hapala v Baníku už dříve ve F:NL působil jako hlavní kouč Žižkova či Varnsdorfu.

Po vzoru některých zahraničních klubů uspořádal Baník během posledního víkendu před Vánoci Den Akademie FCB. Cílem je sezvat co nejvíce hráčů, kteří v dorosteneckém věku odehráli za ostravský celek alespoň jedno mistrovské utkání. Na poprvé se takových fotbalistů sešlo v hale na Dubině celkem 150, zhruba polovina z nich se aktivně zapojila do turnaje. Dorazil například David Lischka, David Buchta, Radovan Murin, Ondřej Šašinka, Dan Ožvolda, Roman Holiš mladší, Daniel Rygel, Jakub Drozd... „Smyslem tohoto počinu je dát vědět všem těmto klukům, že na ně Baník nechce zapomenout a že si jich váží. Už dnes se nám hlásí další hráči, kteří se o konání akce dozvěděli pozdě, že se v příštím roce chtějí také zúčastnit,“ podotkl spokojeně šéf akademie Roman Holiš. Součástí povedeného dne bylo i vyhlášení nejlepších borců z jednotlivých mládežnických kategorií, které vyhlašují trenéři Baníku. Dorostencem roku 2022 se nestal jeden, ale výjimečně dva talentovaní teenageři: brankář Martin Hrubý a záložník Matěj Šín, jenž překonal zákeřnou nemoc.

Smlouvy pro talenty a Svozila

Martin Hrubý, Denis Látal, David Krupička, Jimy Perrette, Jiří Míček a David Řeháček stvrdili svou budoucnost na Bazalech. Prvně jmenovaný gólman a člen kádru áčka, jenž v něm debutoval na podzim ve Velvarech ve 3. kole MOL Cupu, prodloužil kontrakt s Baníkem do června 2026. „Přesvědčil nás svým přístupem i výkony a věříme, že usilovnou prací dokáže postupně naplňovat své možnosti. Samozřejmě má stále ještě na čem pracovat a co zlepšovat, ale vidíme v něm perspektivu do budoucna,“ popsal šéf sportovního úseku Luděk Mikloško. Zbylá pětice mladíků podepsala první profesionální smlouvy a uťala aktivitu zájemců. O rok kontrakt prodloužil i stoper Jaroslav Svozil, který by se měl po operaci kolene v lednu zapojit do plnohodnotné přípravy.

