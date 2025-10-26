Lyon - Štrasburk 2:1. Karabec i Šulc hráli od začátku, obrat dotáhli domácí bez nich
Lyon zakončil deváté kolo Ligue 1 vítězstvím nad Štrasburkem 2:1. V základní sestavě domácího celku hráli oba čeští reprezentanti - Pavel Šulc i Adam Karabec. Do statistik se ani jeden nezapsal a shodně vystřídali v 77. minutě. Olympique nakonec nemusela mrzet zahozená penalta Corentina Tolissa, protože v závěru využil početní výhodu Afonso Moreira. Lyon se posunul do TOP čtyřky ligové tabulky, na vedoucí PSG ztrácí dva body.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|9
|6
|2
|1
|19:8
|20
|2
Lens
|9
|6
|1
|2
|14:8
|19
|3
Marseille
|9
|6
|0
|3
|22:9
|18
|4
Lyon
|9
|6
|0
|3
|13:9
|18
|5
Lille
|9
|5
|2
|2
|22:11
|17
|6
Monaco
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|7
Štrasburk
|9
|5
|1
|3
|18:12
|16
|8
Nice
|9
|4
|2
|3
|14:15
|14
|9
Toulouse
|9
|4
|1
|4
|15:13
|13
|10
Rennais
|9
|2
|5
|2
|12:14
|11
|11
Paris FC
|9
|3
|1
|5
|14:17
|10
|12
Stade Brest
|9
|2
|3
|4
|14:17
|9
|13
Nantes
|9
|2
|3
|4
|7:10
|9
|14
Le Havre
|9
|2
|3
|4
|11:16
|9
|15
Angers
|9
|2
|3
|4
|6:12
|9
|16
Lorient
|9
|2
|2
|5
|12:21
|8
|17
Auxerre
|9
|2
|1
|6
|7:13
|7
|18
Metz
|9
|0
|2
|7
|6:26
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup