Lyon - Štrasburk 2:1. Karabec i Šulc hráli od začátku, obrat dotáhli domácí bez nich

Francie - Ligue 1
Lyon zakončil deváté kolo Ligue 1 vítězstvím nad Štrasburkem 2:1. V základní sestavě domácího celku hráli oba čeští reprezentanti - Pavel Šulc i Adam Karabec. Do statistik se ani jeden nezapsal a shodně vystřídali v 77. minutě. Olympique nakonec nemusela mrzet zahozená penalta Corentina Tolissa, protože v závěru využil početní výhodu Afonso Moreira. Lyon se posunul do TOP čtyřky ligové tabulky, na vedoucí PSG ztrácí dva body.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG962119:820
2Lens961214:819
3Marseille960322:918
4Lyon960313:918
5Lille952222:1117
6Monaco 952218:1317
7Štrasburk951318:1216
8Nice942314:1514
9Toulouse941415:1313
10Rennais925212:1411
11Paris FC931514:1710
12Stade Brest923414:179
13Nantes92347:109
14Le Havre923411:169
15Angers92346:129
16Lorient922512:218
17Auxerre92167:137
18Metz90276:262
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

