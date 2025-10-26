Real vyškolil Barcelonu a ovládl El Clásico. Za Flicka zaskočil asistent, zářil Bellingham
Xabi Alonso potvrdil renomé hvězdného kouče. Španělský mág při svém trenérském debutu v El Clásicu utnul černou sérii Realu, který poprvé po čtyřech zápasech porazil Barcelonu 2:1. „Jsme spokojení s třemi body i způsobem, jakým jsme jich dosáhli. Toto vítězství jsme opravdu potřebovali,“ ulevilo se třiačtyřicetiletému trenérovi. Zápas již tradičně provázely velké emoce. Vinícius naštvaně střídal a celý duel skončil hromadnou strkanicí.
Od začátku nebylo pochyb, kdo si odnese tři body. Zaplněné Santiago Bernabéu pod zavřenou střechou vařilo nechtěné hosty od prvních vteřin. Úřadující mistry v úvodu dvakrát zachránil videorozhodčí. Už ve druhé minutě se pískala penalta po zákroku Lamina Yamala na Viníciuse Juniora, ale sudí César Soto Grado si své rozhodnutí po návštěvě monitoru rozmyslel. Parádní zásah Kyliana Mbappého z dvanácté minuty pak zase zvrátil milimetrový ofsajd.
„Byli jsme velice motivovaní. Říkali jsme si, že chceme do zápasu dobře vstoupit. Potřebovali jsme si dokázat, že dokážeme vyhrát velký zápas,“ vysvětloval kouzlo silného nástupu Alonso.
Mbappé přeci jen otevřel skóre. Ve dvaadvacáté minutě perfektně načasoval náběh a po bezchybné kolmici Judea Bellinghama v samostatném úniku nezaváhal. Hosté srovnali po ojedinělé chybě v rozehrávce „Bílého baletu“. Rychlou akci po zisku míče zakončil do otevřené branky Fermín López. Vedení domácím ovšem vrátil ještě do poločasu po sérii vyhraných soubojů Bellingham. Jeho hlavička se ukázala být vítěznou brankou.
„Udělali jsme dnes příliš mnoho chyb. Nebyli jsme kreativní a nevyhrávali jsme souboje jeden na jednoho. Zkusili jsme všechno. Bránili jsme ve dvou hráčích, přesto jsme si nevytvářeli příležitosti,“ hledal příčiny porážky Marcus Sorg. Asistent, jenž zaskočil za v minulém kole vyloučeného Hansiho Flicka. Kromě něj chyběli Barceloně i Raphinha, Gavi a Robert Lewandowski. „Zranění jsou součást hry,“ nehledal v nich výmluvu Sorg.
Vítězství Realu mohlo být ještě vyšší, ale Wojciech Szczesny Mbappého penaltu zlikvidoval. Francouzský rychlík má přesto fantastická čísla. El Clásico hrál teprve devětkrát, ale již dvanáctkrát v něm skóroval. Pro srovnání Cristiano Ronaldo za Real nasázel Barceloně dvacet branek v čtyřiatřiceti startech.
„Z dnešního zápasu si odneseme spoustu pozitiv. Oslavíme velké vítězství, které ale má i svá negativa. Vinícius se na něm podílel velkou měrou, ale o zbytku si s ním promluvím,“ narážel Alonso na incident s brazilským křídelníkem při střídání.
Nebezpečný Vinícius byl stažen osmnáct minut před koncem normální hrací doby a tah trenéra nesl velice nelibě. Nepodal si s ním ruku a zamířil do šatny. Z ní se po pár minutách vrátil. Mohl se tak zapojit do závěrečné potyčky.
Ta odstartovala nešikovností Pedriho, jenž si na úplném konci ukopl míč, dojel Auréliena Tchouaméniho a byl vyloučen. Real měl obzvláště spadeno na Yamala, který před utkáním o soupeři prohlásil, že si neustále stěžuje na rozhodčí, přestože pokaždé rozhodují v jejich prospěch.
„Já mám tyhle věci rád. Sám jsem je několikrát viděl jako malý. Patří do za mě k fotbalu. Yamalova slova nám dnes také trochu pomohla a jestli chce mluvit i nadále, nemám s tím problém. Zápasy se vyhrávají na hřišti,“ komentoval Tchouaméni strkanici, při níž byl náhradní gólman Realu, Andrij Lunin, vyloučen.
Real se díky sladkému vítězství dostal do trháku v čele LaLigy. Tři body bude potvrzovat v sobotu v dalším domácím utkání proti Valencii. Naopak Barcelona bude chtít prohru odčinit v neděli proti Elche.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|10
|9
|0
|1
|22:10
|27
|2
Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25:12
|22
|3
Villarreal
|10
|6
|2
|2
|18:10
|20
|4
Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14:11
|18
|5
Atlético
|9
|4
|4
|1
|16:10
|16
|6
Real Betis
|9
|4
|4
|1
|15:10
|16
|7
Elche
|10
|3
|5
|2
|11:10
|14
|8
Bilbao
|10
|4
|2
|4
|9:10
|14
|9
Getafe
|10
|4
|2
|4
|10:12
|14
|10
Sevilla
|10
|4
|1
|5
|17:16
|13
|11
D. Alavés
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|12
Vallecano
|9
|3
|2
|4
|11:10
|11
|13
Celta Vigo
|10
|1
|7
|2
|11:13
|10
|14
CA Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9:12
|10
|15
Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|10:14
|9
|16
Levante
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|17
Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11:15
|9
|18
Valencia
|10
|2
|3
|5
|10:16
|9
|19
Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7:19
|7
|20
Girona
|10
|1
|4
|5
|9:22
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup