Baník v Plzni: Hyský za devět, Galásek nula. Rozjetý Adu, fantom Jedlička vynuloval soupeře
Nešlo od favorita o blyštivé představení, Plzeň ale důležitý úkol zvládla. V neděli večer zdolala 2:0 Baník Ostrava, rozhodly branky Prince Adua z prvního poločasu a Amara Memiče z úplného závěru. Viktoria uhrála za tři body třetí utkání po nástupu Martina Hyského, odbourala nezvládnuté koncovky, které tým srážely v závěru éry Miroslava Koubka. Naopak ostravský celek zatím neprobral ani nástup Tomáše Galáska – nula bodů, nula vstřelených gólů a pokračující krize, která odhodila bronzový tým minulé sezony Chance Ligy do sestupového pásma.
Martin Hyský začal angažmá v Plzni výsledkově na jasnou jedničku. Herně (stejně jako před týdnem na Bohemians) nešlo o dokonalé představení, hlavně během druhé půle několikrát mužstvo zachraňoval vynikající Martin Jedlička. Nicméně zásadní úkol, tedy sbírat body, nový kouč se svým celkem plní.
Viktoria nedělní výhrou 2:0 zvládla pod Hyským třetí zápas za sebou. Dlouho vedla po brance Prince Adua, pojišťovací trefu přidal až při závěrečném tlaku Baníku, kdy byl před plzeňskou bránou i ostravský gólman Dominik Holec, do odkryté kasy Amar Memič.
„Stál proti nám výborný soupeř, šlo o zápas, který se hrál v obrovské intenzitě. Po čtvrtku a heroickém výkonu v Římě to vůbec nebylo lehké utkání,“ zmínil v pozápasovém rozhovoru pro stanici Oneplay Sport trenér Martin Hyský.
Na plzeňské lavičce odtrénoval třetí zápas, poprvé se s týmem představil vlastním fanouškům v Doosan Areně. „Jde o skvělý začátek, tři extrémně těžké zápasy pro nás skončily výsledkově fantasticky. Mužstvo za tu krátkou dobu ví, jak se chceme prezentovat. Jsem rád za výsledky, pak kluci snáz uvěří naší cestě. Chci také pochválit Martina Jedličku, podal velmi dobrý, jistý výkon a v klíčových momentech nás zase podržel,“ zmínil Hyský.
Hyský využívá šířky kádru
Plzeň měla za sebou úspěšnou, ale vyčerpávající čtvrteční evropskou noc v Římě. Nový trenérský štáb jasně ukázal, že hodlá využívat značnou šířku početného kádru. Proti Baníku poskládal Hyský z půlky jinou sestavu – od začátku dostali šanci Merchas Doski, Svetozar Markovič, Milan Havel, Adrian Zeljkovič a Christophe Kabongo.
Už o poločase kouč dvakrát střídal, dolů šli Kabongo se Zeljkovičem. „Největší impuls k tomu byl, že oba měli žlutou kartu. Byla obava, aby jeden z nich nedostal druhou. Představuji si ale ještě lepší výkon. Hráči mají obrovskou kvalitu, ale třeba Kabongo rozhodně má na to, aby hrál lépe. Zápas mu extra nevyšel,“ vysvětlil Hyský, který v zápase využil všech pět možností ke změnám na hřišti.
Domácí po pomalejším úvodu odehráli solidní první půli. Po přesném centru od Zeljkoviče udeřil ve 24. minutě hlavou Prince Adu. Dlouho to ale byla jediná velká šance, kterou si domácí vytvořili.
Ghanský forvard se rozjíždí – skóroval počtvrté v ligové sezoně, navázal na trefu z Říma. Na druhou stranu – za způsob zakončení v jasné pozici na samém konci zápasu, kdy při pokusu o přehození poslal míč do rukavic Dominika Holce, místo aby předložil balon před prázdnou bránu Rafiu Durosinmimu, by zasloužil pár facek.
Ostravský tlak vynuloval Jedlička
Baníku patří kredit za to, jak přistoupil ke druhé půli. Plzeň možná i kvůli náročnému duelu v Římě odcházela, nechala se zatlačit. Ostravský celek, hnaný především energií Jiřího Bouly ve středu pole, si vytvářel šance. Viktoria měla kliku, také proto, že jí výborně zachytal gólman.
„Jedlička byl ve skvělé formě a nedovolil nám zápas vyrovnat,“ litoval v rozhovoru pro Oneplay Sport nový ostravský trenér Tomáš Galásek. „Šance máme, určitě to mohl David Planka řešit razantněji, možná to mělo jít pod víko. Je to o tvrdé práci v trénincích. Příští týden nás čeká Slavia, nebude to lehký zápas, ale máme na čem stavět,“ dodal kouč, který s Baníkem čeká na první body i první vstřelené góly.
Klub před listopadovou reprezentační pauzou čekají ještě tři velmi těžké zápasy – v sobotu v Edenu Slavia, následně MOL Cup s Pardubicemi a třešničkou může být domácí duel s aktuálním lídrem tabulky z Jablonce. Aktuálně je situace velké organizace alarmující – pouhých deset bodů ze 13 kol mužstvo poslalo v tabulce na 14. pozici, jen dva body tým dělí od poslední příčky a přímého sestupu do druhé ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu