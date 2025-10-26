Předplatné

Zbrojovka reaguje na ztrátu, rozhodl Kaká. Řezníček skóroval, Ústí smetlo béčko Baníku

Útočník Viktorie Žižkov Zdeněk Ondrášek v utkání proti Zbrojovce Brno
Rezerva Sparty v dohrávce přivítala Příbram
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Chance Národní Ligu dál vede Zbrojovka. Klub z Brna pokořil Vlašim 1:0. Jakub Řezníček druhou brankou v druholigové sezoně zachránil Příbrami bod za remízu 1:1 s Chrudimí. Rezerva ostravského Baníku padla vysoko 1:4 na půdě Ústí nad Labem, béčko Slavie si z Tábora veze bod.

Zbrojovka v minulém kole po osmi soutěžních triumfech remizovala bez gólů s Opavou, dnes se ale vrátila na vítěznou vlnu. Zápas ve Vlašimi rozhodl v 56. minutě po rohu Kaká. Středočeši prohráli podruhé za sebou a před poslední Kroměříží jsou jen díky lepšímu skóre.

Ústečtí si připomněli vydařený vstup do sezony a po šesti soutěžních zápasech bez výhry opět naplno bodovali. Hrdinou zápasu byl belgický útočník Idumbo, který vstřelil dva góly. V nastaveném čase prvního poločasu si za stavu 1:1 připsal vítěznou trefu a po přestávce přidal druhou. Jasnou výhru ještě podtrhl Richter.

České Budějovice vyhrály díky jediné brance, o kterou se v 18. minutě postaral pohotovou dorážkou záložník Vaníček. Jihočeši se udrželi na vítězné vlně. Naopak Prostějov prohrál třikrát po sobě a na plný bodový zisk čeká už čtyři zápasy.

Táborsko šlo do zápasu s třemi výhrami v zádech a šňůrou devíti zápasů bez porážky. V prvním poločase ale Jihočeši ani jednou nevystřelili na bránu a sami inkasovali z přímého kopu. Devatenáctiletý slávistický útočník Pikolon se pátým gólem v sezoně osamostatnil v čele týmové statistiky. O vyrovnání a udržení série neporazitelnosti se postaral v 75. minutě střídající Varačka.

Také v Příbrami vedli hosté, po necelé hodině hry se počtvrté v ročníku trefil chrudimský záložník Kaulfus. V 89. minutě ale zařídil remízu mezi týmy ze středu tabulky člen Klubu ligových kanonýrů Řezníček.

Žižkov byl v zápise vedený jako hostující tým, sparťanská rezerva ale hraje domácí zápasy právě na stadionu Viktorie. Oba góly padly v úvodním dějství hlavou. Nejprve se v 10. minutě prosadil Penxa a krátce před pauzou zvýšil Mokrovics. Sparta B ovládla malé pražské derby potřetí z posledních čtyř případů, tentokrát 2:0.

V Kroměříži mohli hosté z Vysočiny v závěru rozhodnout, ale Čermák v 82. minutě z penalty nařízené za ruku ztroskotal na brankáři Muchovi. Jihlava se ani na druhý pokus po příchodu kouče Lercha nedočkala výhry a od posledního místa ji stále dělí tři body. Kroměříž ziskem bodu navázala na dvě předchozí vítězství a tabulku uzavírá za Vlašimí už jen kvůli horšímu skóre.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka14112132:1135
2Táborsko14102231:1232
3Opava1366121:1024
4Artis1373320:1424
5Žižkov1472519:2123
6Ústí1463527:2121
7Slavia B1462624:1520
8Příbram1462614:2120
9Baník B1453623:2318
10Č. Budějovice1452713:2217
11Chrudim1436517:2615
12Sparta B1450912:2715
13Prostějov1442815:2114
14Jihlava1434713:1813
15Vlašim1424815:2010
16Kroměříž14311011:2510
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

