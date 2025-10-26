SESTŘIHY: Slavia ztratila, derby pro Jablonec. Plzeň - Baník 2:0, Slovácko padá
O největší překvapení 13. kola Chance Ligy se postarala Olomouc. Na Andrově stadionu remizovala se Slavií 0:0. Plzeň si poradila s Baníkem 2:0. Karviná přestřílela Mladou Boleslav 4:2, záchranářský souboj lépe zvládla Dukla proti Slovácku (1:0). Jablonec díky dvěma gólům během tří minut ovládl podještědské derby 2:0. Kolo bude kompletní v úterý, kdy dohrává Sparta odložený zápas proti Bohemians. Na všechny SESTŘIHY se podívejte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
Slavia znovu nedala gól
Slavia remizovala s Olomoucí 0:0. Na Andrově stadionu před půl rokem stvrdili Pražané svůj návrat na fotbalový trůn drtivou výhrou 5:0. Tnetokrát se do šancí příliš nedostávali. Svěřenci Jindřicha Trpišovského třikrát za sebou nedali gól, napříč soutěžemi pětkrát nevyhráli.
Plzeň pod Hyským dál vítězí
Plzeň se po senzační výhře v Římě vrátila na ligovou scénu. Na domácím hřišti porazila Baník 2:0. O vítězství Viktoriánů rozhodl v prvním poločase hlavou Prince Adu, druhý gól přidal Amar Memič. Západočeši vyhráli všechna tři utkání pod novým trenérem Martinem Hyským. V Ostravě naopak kouč Tomáš Galásek prohrál oba dva zápasy a jeho tým je čtrnáctý. Plzeň drží čtvrtou příčku.
Jablonec králem severu
Kozlova družina nepřestává udivovat ligové trávníky. Tentokráte rychlou gólovou smrští během tří minut ve druhé poločase ovládla podještědské derby a v nedohrané tabulce se vyšvihla na první příčku. Slovanu zasadil první ránu nejprve v 65. minutě Vakho Chanturishvili, aby ho v 68. minutě napodobil Lamin Jawo. Liberec odpověď nenašel a tak prohrál poprvé po šesti kolech.
Dukla zvítězila po sedmi zápasech
Záchranářský duel 13. kola Chance ligy lépe zvládla Dukla, když proti Slovácku ukořistila první výhru od konce srpna. O jedinou branku celku z Julisky se postaral ve 14. minutě Michal Černák. Naopak Slovácko po cenné remíze se Spartou počtvrté za sebou neskórovalo a spadlo na poslední místo.
Teplice bodovaly pošesté za sebou
Severočeši natáhli šňůru bez porážky na pět ligových zápasů. Tentokráte remizovali v Hradci, který si vylámal zuby na bezchybném gólmanovi Matouši Trmalovi. „Votroci“ nevyužili možnost více se přiblížit skupině o titul a zůstavají devátí.
Zlín si drží čtvrté místo
Nováček ze Zlína si dál drží výbornou formu, když potřetí v řadě remizoval. Všechny důležité momenty, kromě neuznané branky hostů v první půli, se odehrály v druhém dějství. Domácí poslal do vedení Matěj Koubek, načež za Pardubice odpověděl Vojtěch Patrák. Vedení Zlínu pak vrátil Marián Pišoja. Tečku za zápasem udělal z proměněné penalty opět Patrák.
Nový tenér Karviné Jarolím má první výhru
Slezané nadělili svému Marku Jarolímu premiérový triumf v nejvyšší soutěži v roli hlavního kouče a posunuli se tak na šesté místo neúplné tabulky. Hosty poslal do vedení v 10. minutě Abdallah Gning. Mezi 47. a 55. minutou dvakrát skóroval Denny Samko a jednou Emmanuel Ayaosi. Porážku Středočechů už jen zmírnili Filip Lehký a z penalty střídající Jiří Klíma.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu